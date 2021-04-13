Pavor Nocturnus - Bosch

Трудно найти более загадочную и дискуссионную фигуру в мировом изобразительном искусстве, чем нидерландский художник ХV века Иеронимус Босх. Мастер потрясающей фантазии, предшественник сюрреализма ХХ века, он создал полотна, о которых написаны десятки монографий. Искусствоведы до сих пор спорят о том, что имел ввиду Босх и какие подтексты кроются в его картинах. Их содержание передать словами очень трудно. А музыкой?
На первый взгляд, это вообще невозможно. Но именно на такую дерзновенную попытку решился итальянский музыкант и продюсер из Милана Pavor Nocturnus (он же Эуженио Мацца). Как говорит он сам, идея проекта Bosch возникла у него при посещении мадридского музея Прадо, где находится, наверное, самая знаменитая работа Босха – триптих «Сад земных наслаждений». Мацца – электронщик и, прослушав восемь треков, составивших программу его альбома, должен признать, что современная электронная музыка – парадокс! – идеально подходит для передачи эмоций, которые рождает у музыканта непостижимая живопись художника, жившего много столетий назад. Соратником Маццы в этом проекте выступил другой итальянец, H3ml0ck (Маттео Спадаро), выстроивший видеоряд к каждой пьесе. Один из результатов их совместной работы можно увидеть непосредственно в нашем обзоре.
Можно спорить об успехе или неудаче проекта Pavor Nocturnus, о том, насколько адекватно музыка отразила живопись. Но, на мой взгляд, а я ведь никогда не был фанатом электронной музыки, в данном случае можно безоговорочно поздравить автора проекта с успехом. Получилось – и получилось весьма интересно. Впрочем, послушайте (и посмотрите) сами.
Когда камерунский мультиинструменталист и композитор Фрэнк Бийонг в письме к автору этих строк сообщил, что новая его работа будет совершенно не похожа, на все его предыдущие проекты, у меня возникли мысли о свойственном многим музыкантам ...
Новый альбом камерунского мультиинструменталиста и композитора Фрэнка Бийонга Radio Masoda должен появиться в начале 2021 года в формате LP. Он записывался в студиях Найроби и Парижа и посвящен памяти двух замечательных африканских ...
Обозревая не первый раз альбомы швейцарского джазового трубача Франко Амброзетти, я время от времени напоминаю нашим читателям, какого высокого мнения о нем придерживался Майлс Дэвис: ««Это единственный белый трубач, звук у которого ...