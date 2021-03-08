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Paul Dunmall / Keith Tippett / Philip Gibbs / Pete Fairclough - Onosante
08.03.2021
В апреле текущего года выйдет этот альбом – переиздание впервые изданного в 2000 году микро-тиражом в 100 экземпляров проекта Onosante, в котором приняли участие четверо крупнейших мастеров британского фри-джаза. Запись была сделана в ноябре 2000 года в одной из студий Бристоля, родного города самого, наверное, знаменитого из этой четверки музыканта – пианиста и композитора Кита Типпета. Переиздание посвящено также памяти Типпета (1947-2020), покинувшего этот мир менее года назад. Все остальные участники записи – саксофонист Пол Данмолл, гитарист Филип Гиббс и ударник Пит Фэйрклаф – и по сей день продолжают активную творческую деятельность.
Открывает альбом легкая, какая-то воздушная по своей структуре, действительно песенно-танцевальная пьеса Song and Dance and, где сопрано-саксофон и файф (маленький поперечный аэрофон, напоминающий пикколо) Данмолла резвятся, как птицы в весеннем небе. For Lost Souls – самая длинная, объемом более получаса звучания, композиция в программе. Тут уже трудно выделить какое-то основное настроение: это очень многоплановая импровизация, свободный полет фантазии музыкантов, с частыми остинатными фигурами, затейливыми переплетениями голосов, сменой ритмов и мимолетно возникающих и распадающихся тем. Словом, классический фри-джаз, один из примеров того, что Данмолл называет «мини-шедеврами импровизационной музыки». Правда, как уже было сказано выше, в случае с For Lost Souls не такое уж и «мини». Под это определение скорее подходит титульная пьеса, более лиричная, где тон задают фортепьяно Типпета и саксофон Данмолла. Финальная Manosante словно закрепляет сложившееся к этому моменту у слушателя теплое отношение к проекту – отличному примеру творческого взаимодействия больших мастеров импровизационной музыки. Можно только поблагодарить нью-йоркский лейбл 577 Records возродивший к жизни для более широкой аудитории этот проект.
© & (p) 2021 577 Records
4 tks / 56 mins
(Paul Dunmall – ts, ss, fife, bagpipes; Keith Tippett – p; Philip Gibbs – g; Pete Fairclough – dr;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
авангард
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