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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Danilo Brito / João Luiz - Esquina de São Paulo

25.01.2022

Danilo Brito / João Luiz - Esquina de São Paulo
Если уж слушать бразильскую популярную музыку, то в исполнении больших мастеров! Именно таковыми являются Данило Брито и Жуан Луиш. Данило Брито – виртуоз мандолины, один из самых авторитетных в Бразилии, а также известный композитор и аранжировщик. Жуан Луиш играет на классической гитаре с детства и достиг больших высот. Он хорошо известен не только на родине: играл с Йо-Йо Ма, Пакито Д’Риверой. Эгберто Жизмонти. Впервые оба мастера встретились в 2004 году на церемонии вручения одной из музыкальных премий. Однако первое их совместное выступление состоялось много позже, в 2017 году, на сцене Jazz at Lincoln Center в Нью-Йорке. Оба почувствовали и позитивную энергетику, и общую «химию», и уже в следующем году дуэт отправился в концертный тур.

Именно музыка их совместного концерта в Нью-Йорке стала основой программы будущего альбома. Брито сочинил несколько новых композиций, послал их Луишу, который добавил свои штрихи в аранжировку. Альбом Esquina de São Paulo, записанный в Нью-Йорке в 2018 году и выпущенный Zoho Music в самом конце 2021 года, представляет дуэт во всем блеске их индивидуального мастерства и отличного взаимопонимания.

Думаю, много нового и неожиданного ждет вас в этом альбоме. Например, открывает его пьеса Gargalhada сочиненная известным в Бразилии композитором Пиксингиньей еще в 1917 году. Название ничего не говорит, но на самом деле это старинный европейский (а точнее, шотландский) танец экосез, но пропитанный насквозь чисто бразильской динамикой. Или композиция Despertar da Montanha: танго, но танго бразильское, имеющее мало общего с аргентинским. Но основное «блюдо» программы – это, конечно, шоро (или шору) – истинно бразильская городская музыка, родившаяся в свое время в бедных кварталах Рио. Брито – большой специалист этого жанра, а вместе с Луижем они исполняют такие известные образчики шоро, как Benzinho или Perigoso. Ну и, конечно, здесь есть музыка самого Брито. Виртуозный и печальный вальс Chovia, который Данило сочинил за пять минут, стоя на балконе дома в Сан-Паулу в один серый дождливый день. Salsito no Choro, где в первой части названия соединены имя Пакито (Д’Ривера) и кубинская музыка сальса. А титульной композицией стала впервые увидевшая свет именно в этом альбоме пьеса Esquina de São Paulo (что-то вроде «Уголок Сан-Паулу»), причудливая и симпатичная смесь мелодий танго и вальса, в которой, несомненно, есть влияние и шоро.

© & (p) 2021 Zoho Music

9 tks / 42 mins

(Danilo Brito – mandolin; João Luiz – g;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия


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