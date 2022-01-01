Alex Louloudis - Words

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Alex Louloudis - Words

01.01.2022

Alex Louloudis - Words
Этим текстом мы впервые вступаем в музыкальный мир барабанщика и композитора Алекса Лулудиса, а заодно, впервые знакомимся с релизом бельгийского лейбла из Брюсселя Off Recordings. Родом Алекс из Северной Греции, из маленького городка Драма. Уже в девять лет он впервые выступил на сцене в качестве перкуссиониста, а едва достигнув 18 лет, отправился в США. Случилось это в 2011 году. В Нью-Йорке Лулудис окончил Новую школу джаза и современной музыки, где среди его педагогов были Реджи Уоркмен, Джейн Айра Блум и Бобби Санабрия. Алекс уже выпустил два альбома, выступал на ряде фестивалей в Штатах и в Европе.

К записи своего третьего альбома Words Алекс Лулудис привлек небольшую группу преимущественно молодых ньюйоркских музыкантов, в основном своих соучеников по The New School for Jazz and Contemporary Music. Основными его партнерами стали басист Дин Торри и тенор-саксофонист Рафаэль Статин, а в двух треках к ним добавились екще один саксофонист (Келин Ганди), гитарист (Аарон Рубинштейн) и вокалистка Росдели Марти. Все шесть треков альбома – авторская музыка Алекса Лулудиса. Кстати, обложку для альбома он тоже выполнил сам.

Words наверняка не исчерпывает все стилистическое разнообразие творчества Алекса. Пресс-релиз к альбому характеризует его, как перкуссиониста в афро-кубинском варианте латинского джаза, предпочитающего фри-джаз барабанщика и сочинителя экспериментальной и современной музыки. Музыку нового альбома Алекса я бы характеризовал, как современный джаз с легким тяготением к авангарду. Лулудис показал себя здесь, как «не жадный» бэнд-лидер, предоставляющий своим партнерам широкое поле для демонстрации мастерства. Сам он, пожалуй, лишь в The Magic of 3 отметился развернутой партией ударных. Запомнился диалог Торри и Статина в Expedition in Nola, и я вполне понимаю Алекса, утверждающего, что для вокальных номеров для него нет лучшего выбора, чем Росдели Марти. В целом знакомство с музыкой Лулудиса оказалось приятным открытием. От этого креативного и интересного музыканта можно ждать еще многого.

© & (p) 2021 Off Recordings

6 tks / 35 mins

(Alex Louloudis- dr; Rafael Statin- ts; Dean Torrey- b; Rosdeli Marte - voc (tks 1, 6); Kaelen Ghandhi- ts (tks 1, 6); Aaron Rubinstein- g (tks 1, 6);)

Линк предоставил Alex Louloudis

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция, США
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Dan Pitt Quintet - Wrongs

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Wrongs, третий альбом в дискографии канадского гитариста и композитора Дэна Питта, - хороший повод для знакомства с творчеством этого музыканта из Торонто. Дэн уже несколько лет весьма активен на местной джазовой сцене. Wrongs ...
подробнее
02.04.2021

Daniele Cavalca - Lights of Red Island

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: кроссовер, эмбиент
Барабанщик и композитор Даниэле Кавалька до сих пор был мне знаком по участию в Claudio Scolari Project, оригинальном ансамбле, организованном в 2008 году двумя барабанщиками: Клаудио Сколари и Даниэле Кавалька. На нашем сайте ...
подробнее
26.06.2021

Dave Liebman Expansions - Selflessness

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Пятнадцатилетним парнишкой Дэйв Либмэн, в феврале 1952 года, в нью-йоркском клубе Birdland, впервые увидел Джона Колтрейна. Тот день изменил всю его жизнь, направив ее в определенное русло. Колтрейн стал путеводной звездой на всем его ...
подробнее
16.08.2021
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com