Alex Louloudis - Words

Этим текстом мы впервые вступаем в музыкальный мир барабанщика и композитора Алекса Лулудиса, а заодно, впервые знакомимся с релизом бельгийского лейбла из Брюсселя Off Recordings. Родом Алекс из Северной Греции, из маленького городка Драма. Уже в девять лет он впервые выступил на сцене в качестве перкуссиониста, а едва достигнув 18 лет, отправился в США. Случилось это в 2011 году. В Нью-Йорке Лулудис окончил Новую школу джаза и современной музыки, где среди его педагогов были Реджи Уоркмен, Джейн Айра Блум и Бобби Санабрия. Алекс уже выпустил два альбома, выступал на ряде фестивалей в Штатах и в Европе.
К записи своего третьего альбома Words Алекс Лулудис привлек небольшую группу преимущественно молодых ньюйоркских музыкантов, в основном своих соучеников по The New School for Jazz and Contemporary Music. Основными его партнерами стали басист Дин Торри и тенор-саксофонист Рафаэль Статин, а в двух треках к ним добавились екще один саксофонист (Келин Ганди), гитарист (Аарон Рубинштейн) и вокалистка Росдели Марти. Все шесть треков альбома – авторская музыка Алекса Лулудиса. Кстати, обложку для альбома он тоже выполнил сам.
Words наверняка не исчерпывает все стилистическое разнообразие творчества Алекса. Пресс-релиз к альбому характеризует его, как перкуссиониста в афро-кубинском варианте латинского джаза, предпочитающего фри-джаз барабанщика и сочинителя экспериментальной и современной музыки. Музыку нового альбома Алекса я бы характеризовал, как современный джаз с легким тяготением к авангарду. Лулудис показал себя здесь, как «не жадный» бэнд-лидер, предоставляющий своим партнерам широкое поле для демонстрации мастерства. Сам он, пожалуй, лишь в The Magic of 3 отметился развернутой партией ударных. Запомнился диалог Торри и Статина в Expedition in Nola, и я вполне понимаю Алекса, утверждающего, что для вокальных номеров для него нет лучшего выбора, чем Росдели Марти. В целом знакомство с музыкой Лулудиса оказалось приятным открытием. От этого креативного и интересного музыканта можно ждать еще многого.
© & (p) 2021 Off Recordings
6 tks / 35 mins
(Alex Louloudis- dr; Rafael Statin- ts; Dean Torrey- b; Rosdeli Marte - voc (tks 1, 6); Kaelen Ghandhi- ts (tks 1, 6); Aaron Rubinstein- g (tks 1, 6);)
Линк предоставил Alex Louloudis
Леонид АУСКЕРН