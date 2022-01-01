Alex Louloudis - Words

Пятнадцатилетним парнишкой Дэйв Либмэн, в феврале 1952 года, в нью-йоркском клубе Birdland, впервые увидел Джона Колтрейна. Тот день изменил всю его жизнь, направив ее в определенное русло. Колтрейн стал путеводной звездой на всем его ...