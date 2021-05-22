Natalio Sued / Demian Cabaud / Luis Candeias - Jardin de Estrellas

На джазовой сцене Нью-Йорка хватает классных скрипачей, но вряд ли кто-то сравнится с Кертисом Стюартом по оригинальности. Я пришел к этому выводу еще пять лет назад, познакомившись с его альбомом Of Colors (2016), удивившим сочетанием «в ...