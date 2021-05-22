Natalio Sued / Demian Cabaud / Luis Candeias - Jardin de Estrellas

Jardin de Estrellas – один из свежих релизов ears&eyes Records этого года, но сам альбом был записан одиннадцать лет назад в Лиссабоне. Для меня загадка, почему эта запись так долго лежала без движения, но приятен уже тот факт, что она увидела свет – музыка того стоит. Ее автором является живущий в Нидерландах аргентинский тенор-саксофонист Наталио Суэд, но подлинную жизнь она обрела при активном участии его коллег – земляка-аргентинца, также живущего в Европе, только в Португалии, басиста Демиана Кабо и португальского барабанщика Луиса Кандеяса, когда-то соученика Наталио в консерватории Амстердама и приятеля Демиана уже по португальским встречам.
Любопытно, что ранее музыканты никогда не играли вместе. Их трио выглядит довольно необычно: тенор-саксофон и ритм-группа, без фортепьяно или гитары. Такое сочетание грозит определенными сложностями лидеру-духовику, но и предоставляет больше свободы. Надо сказать, Наталио Суэд и его коллеги распорядились этой свободой умело. Как пишет автор liner notes альбома Гильермо Баццола, «…Меня всегда поражало умение Наталио выражать глубокие и сложные музыкальные идеи очень ясным и простым способом».
Уже в стартовой композиции Angeles, построенной на гармонической прогрессии композиции Дюка Эллингтона Angelica, Суэд использует хорошо известный по музыке госпел прием «призыв – ответ», где роль хора верующих отведена ритм-группе. Еще одно обращение к теням великих связано с пьесой Zamba Satie, в которой уже название связывает традиционную аргентинскую музыку замба с именем известного французского композитора-импрессиониста Эрика Сати. Надо сказать, что ни в коей мере Кабо и Кандеяс не ограничены чисто ритмическими задачами. Оба они много солируют, и роль их в трио важна ничуть не меньше, чем самого Суэда. А одна из композиций альбома, Átomos y Moléculas, - это вообще плод коллективной импровизации в духе фри-джаза. Весь же Jardin de Estrellas - это, скорее, образчик современного джаза, хотя и связанный во многом с идеями авангарда – столь же продуктивное сочетание, что и само аргентино-португальское трио.
© & (p) 2021 ears&eyes Records
10 tks / 61 mins
(Natalio Sued – ts; Demian Cabaud – b; Luis Candeias – dr;)
Линк предоставил Matthew Golombisky
Леонид АУСКЕРН