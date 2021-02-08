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Marco Colonna / Enzo Rocco - Nine Improvisations for Sopranino and Guitar
08.02.2021
Не в первый раз мне доводится слушать и обозревать альбомы замечательного итальянского гитариста авангардного толка Энцо Рокко. В прежних своих текстах я пришел к двум выводам: во-первых, любимый формат Энцо – это дуэты, а во-вторых, он предпочитает в качестве партнеров «низкоголосые» инструменты. Новый альбом показывает, что в первом случае я оказался прав, а вот во втором – ошибся. На сей раз партнером Энцо Рокко стал очень известный на итальянской джазовой сцене мультиинструменталист Марко Колонна. В последнее время Марко все чаще и чаще играет на сопранино-саксофоне. Именно с этим инструментом он вступил в диалог с электрогитарой Энцо Рокко.
Свой проект они назвали «Девять импровизаций для сопранино и гитары». Записан он был в декабре прошлого года, а издан – в январе года текущего. Правда, «издан» тут понятие условное. Это чисто сетевой альбом, который не будет выпускаться ни в виде CD, ни в виде LP. Nine Improvisations for Sopranino and Guitar одновременно появился на Bandcamp обоих музыкантов и там его можно услышать. И если вам нравится свободная импровизация – то это обязательно стоит сделать!
Следить за работой двух мастеров, за сменой динамики, тембровой окраски, высоты звука в этих импровизациях – истинное удовольствие. Пьеса Whistling в моем представлении выглядит лиричной инструментальной песней на два голоса, а финальная Bianchi e neri, на мой вкус, одна из лучших в альбоме, показалась самой динамичной. 132 BPM напомнила типичный фри-джаз с очень энергичной гитарой, а вот в Shaded практически пол-минуты мы слышим только грустные низкие гитарные линии, к котрым лишь потом присоединяется саксофон. Композиция Alti e bassi напоминает головокружительную гонку, где гитара стремительно пытается угнаться за сопранино-саксофоном по высоте, но потом, оставив эти попытки, резко устремляется в низы, а вот в En plein Колонна демонстрирует прекрасную импровизацию в самых верхах. Эти «качели на двоих» ждут вас на протяжении всего альбома, в добавок это весьма эмоциональная музыка. Правда, кое-чего мне в ней не хватило. Я люблю слушать Энцо Рокко еще и за изрядную толику музыкального юмора в его импровизациях. Но – видно не в этот раз…
© 2021
9 tks / 32 mins
(Marco Colonna - sopranino saxophone; Enzo Rocco - electric guitar;)
Линк предоставил Enzo Rocco
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
авангард
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