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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Lara Martins - CANÇÃO

17.01.2021

Lara Martins - CANÇÃO
Очередной пример диффузии жанров. Португальская певица (сопрано) Лара Мартинс – настоящая оперная дива с весьма широким репертуаром: от Моцарта, Доницетти, Рихарда Штрауса и до Гершвина, Бернстайна и Эндрю Ллойд Уэббера. Среди наиболее примечательных партий, которые она исполняла, - Карлотта в «Призраке в опере» в Лондоне и Королева Ночи в «Волшебной флейте» в Лондоне. Но в своем первом сольном альбоме она обратилась к совсем иному репертуару.

Альбом CANÇÃO открывается блоком из четырех композиций выдающегося аргентинского композитора, создателя «танго нуэво» Астора Пьяццолы (1921-1992). Танго нуэво оперная певица исполняет с аккомпанементом фортепьяно Ольги Амаро и бандонеона (ну куда же без этого инструмента при исполнении танго!) Жоао Жентиля, а в одном трке еще и виолончели. На мой вкус, опера в ее исполнении оказалась сильнее, хотя страсть, живущая в музыке Пьяццолы, проявилась и здесь. Два трека программы – это музыка современного португальского композитора Даниэля Бернардеша (р.1986): «Две миниатюры для Софии» на стихи поэтессы Софии де Мелу Брейнер. Здесь довольно органично уживаются вместе джазовые и академические влияния. Аккомпанирует Ларе сам автор музыки на фортепьяно. Самый большой блок композиций в альбоме посвящен музыке известного в Бразилии, но не очень знакомого нам композитора Моцарта Камарго Гуарньери (1907-1993). Не удивляйтесь необычному имени: отец, эмигрант с Сицилии, очень любил оперу, оттого трое из его сыновей получили имена Моцарт, Россини и Верди. Сам композитор старался не употреблять свое первое имя по понятным причинам… Ну, а то, что, прослушав блок из тринадцати его небольших миниатюр для голоса и фортепьяно, мы познакомимся с ним поближе – это бесспорно, и за это отдельное спасибо Ларе Мартинс. Наконец, три последних трека имеют для португальской певицы совершенно особый характер. Здесь Лара вторгается в священную для любого португальца сферу народной музыки фаду, исполняя три песни Алена Ульмана (1928-1990), ставшие известными в исполнении «королевы фаду» Амалии Родригеш. Trova do vento que passa(Song of the Passing Wind), Voce nasceu(You were born) и Abandono(Abandonment) Лара исполняет под аккомпанемент фотрепьяно все того же Бернардеша. На мой взгляд, это лучшая часть альбома. Не знаю, как воспримут ее сами португальцы, но эмоциональная глубина и грусть музыки фаду Ларой переданы максимально точно.

Сама же певица говорит о проекте CANÇÃO так: «От песен танго до интимности фаду – интерпретация начинается с поэзии, которая помогла мне совершить трансатлантическое путешествие, оставившее след в моем сердце». Лучше не скажешь.

© & (p) 2021 Artway Records

22 tks / 55 mins

(Lara Martins – soprano; Olga Amaro – p (tks 1-4, 7-19); Filipe Quaresma - cello(tk 4); João Gentil - bandoneon(tks 1-4); Daniel Bernardes - p (tks 5-6, 20-22);)

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Португалия
музыкальный стиль
академическая музыка, нуэво танго

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