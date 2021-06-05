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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Delia Fisher - H.O.J.Е

05.06.2021

Delia Fisher - H.O.J.Е
Бразильская певица, пианистка и композитор Делия Фишер родилась и выросла в Рио-де-Жанейро. На сцене она появилась еще в 80-х годах в составе дуэта Fenix и с тех пор завоевала прочную репутацию талантливой и креативной исполнительницы, подкрепленную выступлениями на джазовых фестивалях в Софии и Монтре (1989). Впоследствии она выступала преимущественно в различных успешных мюзиклах в Рио и Сан-Паулу. В 2018 году Фишер была удостоена наград "Best Latin Song" и "Vox Pop" на церемонии вручения независимых музыкальных премий в Нью-Йорке.

Локдаун в связи с пандемией заставил Делию, как и многих других исполнителей ограничиться в 2020 году стриминг-концертами. Из этих ее выступлений и составлен альбом H.O.J.Е., созданный в тесном сотрудничестве с басистом и певцом Матиасом Корреа, который также принял участие в записи трех треков. В остальном H.O.J.Е. – это очень камерная работа, где звучат только фортепьяно и голос певицы. Еще одно исключение – это композиция Blues de Acabar, единственная новая песня, написанная Фишер и Марсио Морейрой и посвященная как раз проблемам, связанным с COVID-19. Здесь Делия пригласила поучаствовать в записи ветерана бразильской музыки Нея Матугросу, который со всеми предосторожностями появился в студии и присоединил свой голос к голосу Делии Фишер.

В альбоме Делия исполняет преимущественно музыку бразильских авторов, включая такую звезду, как Иван Линс (O amor é o meu país). Из собственных вещей, помимо Blues de Acabar, она включила в программу еще одну песню - Tempo de Amar. Вошли в программу и два кавера, оба весьма интересных - Jóga Бьорк и In my life Леннона-МакКартни. Назван же альбом по композиции, написанной еще в 1969 году покойным уругвайским композитором Тайгуарой. Он жил в Бразилии и эта его песня была реакцией на зловещие годы военной диктатуры в стране. Похоже, Делии весьма не по душе нынешний президент страны Болсонару, поскольку она считает H.O.J.Е. вполне актуальной и сегодня. Но оставим Делии ее политические пристрастия и антипатии, и отдадим должное иастерству певицы, хотя джаза в этом ее проекте, на мой взгляд, немного, это, скорее, добротная бразильская популярная музыка.

© & (p) 2021 Labidad Music

9 tks / 31 mins

(Delia Fisher – voc, p; Matias Correa – b, voc (tks 2,6,8); Ney Matogrosso – voc (tk 9);)

Линк предоставил David McLoughlin, Brasil Calling

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия

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