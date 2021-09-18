Eric Wyatt - A Song Of Hope

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Eric Wyatt - A Song Of Hope

18.09.2021

Eric Wyatt - A Song Of Hope
Еще один альбом, в котором энергия и замыслы, накопленные за время вынужденного бездействия во время ковидного локдауна, материализовались в новом незаурядном проекте. Его запись состоялась в октябре 2020 года в известной студии, где когда-то священнодействовал Руди ван Гелдер, и принадлежит она тенор-саксофонисту и композитору Эрику Уайетту. Имя это неплохо знакомо нашим читателям: два предыдущих альбома Эрика, Look To The Sky (2017) и The Golden Rule: for Sonny (2019), оба на Whaling City Sound, рецензировал jazzquad.ru.

Об этом музыканте, для которого Сонни Роллинс был не только примером для подражания, но и близким другом семьи, мы рассказывали в тех материалах. Здесь же констатируем, что если предыдущий альбом был прямым трибьютом Роллинсу, то нынешний заметно разнообразнее и в музыкальном, и в тематическом плане. Сразу отметим два трека, в которых появляется вокал – и оба очень интересные! Юная Самара Джой, 21-летняя лауреатка престижного конкурса вокалисток им. Сары Воэн 2019 года, изумительно передает настроение известной песни Стинга Fragile, а бэк-вокалистами у нее выступают двое таких солидных мужчин, как сам Уайетт и легендарный ударник Джефф Тейн Уоттс! Это, кстати, единственный трек, где Эрик меняет привычный тенор-саксофон на сопрано. Второй трек – это композиция Уайетта Say Her Name, посвященная памяти одной из жертв спорных действий американской полиции. Здесь Джой демонстрирует уместное владение пением без слов. Sunset Park Bonita, еще одна пьеса Уайетта, обнаруживает и склонность, и вкус к исполнению латинского джаза. Его тенор-саксофон звучит в этой пьесе не только соло, но и в составе настоящей духовой секции с трубой и тромбоном. Что же до мастерства Уайетта-тенориста, то вы оцените его уже в стартовой титульной композиции с каскадом виртозных соло, а название и пьесы, и альбома, также напоминает о тяжелой борьбе с пандемией и о надежде на конечную победу.

И все же хардбоповый бэкграунд Уайетта, тесная связь его стилистики с музыкой Сонни Роллинса и Джона Колтрейна, ощутим в большей части композиций. Это и Fur Live трубача Криса Лоуэри, и One 4 Hakim самого Уайетта, где дуэт Уайетт – Уоттс звучит как эхо такой же связки Колтрейн - Элвин Джонс, и очень интересная версия пьесы самого Колтрейна Central Park West, и пьеса МакКой Тайнера Contemplation. В последних двух в качестве ритм-группы выступают известный басист из Филадельфии Майк Бун и его 14-летний сын Мехи за ударными. Не по годам зрелая игра в столь сложных композициях столь юного барабанщика восхитила Эрика Уайетта, думаю, она впечатлит и вас. Как, впрочем, и альбом в целом.



© & (p) 2021 Whaling City Sound

12 tks / 68 mins

(Eric Wyatt – ts (tks1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), ss (tk 2),background voc (tk 2); Donald Vega – p (tks 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11); Eric Wheeler – b (tks1,2,3,4,5,6,7,9); Jeff Watts – dr (tks1,2,3,4,5,6,7,8,9,12),background voc (tk 2); Samara Joy - lead voc (tks 2,7);

Theo Croker – tp (tks3,6), flg (tk4); Kahlil Qwame Bell – perc (tks 3,4,5,7,9); Chris Lowery – tp (tks 4,9,10); Clifton Anderson – tb (tks4,9); Mike Boone – b (tks 10,11); Mekhi Boone – dr (tks10,11);)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
хард-боп, современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

2B3 Trio - Jimi

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Уже более полувека прошло со дня смерти Джими Хендрикса, а я так и не услышал электрического гитариста, который поразил бы меня сильнее, чем он. И когда встречаешься с альбомом-трибьютом любимому музыканту, то воспринимаешь это, как ...
подробнее
09.06.2021

A Moving Sound - Little Universe

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия, Бразилия, США, Тайвань
Всегда с удовольствием слушаю альбомы, изданные британским лейблом ARC Music. Как правило, каждый из его релизов посвящен этнической музыке разных уголков нашей планеты – будь то Индия или Уэльс, Китай, Армения или Сенегал. Но редкий релиз ...
подробнее
05.09.2021

Abdelli - Songs of Exile

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Алжир, Армения, Бельгия, Бразилия, Марокко, Тунис, Чили
  • музыкальный стиль: ориентальная музыка
Регулярно, но редко мы встречаемся с кабильским певцом и музыкантом Абделли (полное имя – Абдаррахман Абделли) – примерно раз в десятилетие. Но каждая такая встреча происходит на очень важных в его не слишком большой дискографии альбомах. ...
подробнее
10.07.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com