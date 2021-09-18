Eric Wyatt - A Song Of Hope

Еще один альбом, в котором энергия и замыслы, накопленные за время вынужденного бездействия во время ковидного локдауна, материализовались в новом незаурядном проекте. Его запись состоялась в октябре 2020 года в известной студии, где когда-то священнодействовал Руди ван Гелдер, и принадлежит она тенор-саксофонисту и композитору Эрику Уайетту. Имя это неплохо знакомо нашим читателям: два предыдущих альбома Эрика, Look To The Sky (2017) и The Golden Rule: for Sonny (2019), оба на Whaling City Sound, рецензировал jazzquad.ru.
Об этом музыканте, для которого Сонни Роллинс был не только примером для подражания, но и близким другом семьи, мы рассказывали в тех материалах. Здесь же констатируем, что если предыдущий альбом был прямым трибьютом Роллинсу, то нынешний заметно разнообразнее и в музыкальном, и в тематическом плане. Сразу отметим два трека, в которых появляется вокал – и оба очень интересные! Юная Самара Джой, 21-летняя лауреатка престижного конкурса вокалисток им. Сары Воэн 2019 года, изумительно передает настроение известной песни Стинга Fragile, а бэк-вокалистами у нее выступают двое таких солидных мужчин, как сам Уайетт и легендарный ударник Джефф Тейн Уоттс! Это, кстати, единственный трек, где Эрик меняет привычный тенор-саксофон на сопрано. Второй трек – это композиция Уайетта Say Her Name, посвященная памяти одной из жертв спорных действий американской полиции. Здесь Джой демонстрирует уместное владение пением без слов. Sunset Park Bonita, еще одна пьеса Уайетта, обнаруживает и склонность, и вкус к исполнению латинского джаза. Его тенор-саксофон звучит в этой пьесе не только соло, но и в составе настоящей духовой секции с трубой и тромбоном. Что же до мастерства Уайетта-тенориста, то вы оцените его уже в стартовой титульной композиции с каскадом виртозных соло, а название и пьесы, и альбома, также напоминает о тяжелой борьбе с пандемией и о надежде на конечную победу.
И все же хардбоповый бэкграунд Уайетта, тесная связь его стилистики с музыкой Сонни Роллинса и Джона Колтрейна, ощутим в большей части композиций. Это и Fur Live трубача Криса Лоуэри, и One 4 Hakim самого Уайетта, где дуэт Уайетт – Уоттс звучит как эхо такой же связки Колтрейн - Элвин Джонс, и очень интересная версия пьесы самого Колтрейна Central Park West, и пьеса МакКой Тайнера Contemplation. В последних двух в качестве ритм-группы выступают известный басист из Филадельфии Майк Бун и его 14-летний сын Мехи за ударными. Не по годам зрелая игра в столь сложных композициях столь юного барабанщика восхитила Эрика Уайетта, думаю, она впечатлит и вас. Как, впрочем, и альбом в целом.
(Eric Wyatt – ts (tks1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), ss (tk 2),background voc (tk 2); Donald Vega – p (tks 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11); Eric Wheeler – b (tks1,2,3,4,5,6,7,9); Jeff Watts – dr (tks1,2,3,4,5,6,7,8,9,12),background voc (tk 2); Samara Joy - lead voc (tks 2,7);
Theo Croker – tp (tks3,6), flg (tk4); Kahlil Qwame Bell – perc (tks 3,4,5,7,9); Chris Lowery – tp (tks 4,9,10); Clifton Anderson – tb (tks4,9); Mike Boone – b (tks 10,11); Mekhi Boone – dr (tks10,11);)
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