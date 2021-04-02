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Pat Fulgoni Live In Prague - Dark Side Of The Blues
02.04.2021
Пэт Фулгони, брутальной внешности английский певец, продюсер и промотер, уроженец Йоркшира, издает 9 апреля в цифровом формате свой ранее выходивший ограниченным тиражом альбом Dark Side Of The Blues, записанный в свое время в Праге с участием музыкантов, представляющих цвет чешского блюза. Десять треков, десять каверов, подобранных Пэтом с большим вкусом и представляющих мини-блюзовую энциклопедию.
Поклонники самых разных направлений блюза обязательно найдут здесь трек по душе. Если вам нравится «мягкий» блюз из пограничья блюза и музыки соул, то вам стоит послушать Hard Times
незабвенного Рэя Чарльза или Who Is He And What Is He To You
Билла Уизерса. Поклонников блюза Дельты порадуют Crossroads
Роберта Джонсона и Think Twice Before You Go
Джона Ли Хукера (мой персональный фаворит альбома). Те, кто ценит чикагский блюз, с удовольствием вспомнят Rock Me Baby
Мадди Уотерса, а фэны техасского блюза и персонально Стиви Рэй Воэна насладятся его песней Texas Flood
. Ну, и конечно, Пэт не мог забыть своих земляков. Британскую школу блюза в альбоме представляют Still In Love With You
от Фила Линотта (Thin Lizzy) и психоделический блюз от Led Zeppelin How Many More Times
c их первого альбома.
И Фулгони неизменно хорош в каждом треке, мастерски передавая настроение исполняемой композиции. У этого певца настоящий блюзовый голос и, что еще важнее, блюзовый feeling. Достойно выглядят и его коллеги – особенно электрогитаристы Ян и Лукаш Мартинек, а также Ричард Мадер – продюсер этой записи. Их работа позволяет отнести Dark Side Of The Blues к еще одному, до сих пор не названному направлению: это добротный, электрический блюз-рок. Так что, приглашаю всех любителей этой музыки познакомиться с «Темной стороной блюза» - так в переводе, с явными аллюзиями на Pink Floyd, звучит название альбома.
© & (p) 2021 Chocolate Fireguard Music
10 tks / 50 mins
(Pat Fulgoni – lead voc; Silvia Josifoska – backing voc; Jan Martinek (tks 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10), Lukáš Martinek (tks 1, 2, 3 ,5 ,6 ,8 ,9), Richard Mader ( tks 3, 4, 7, 9, 10) – el.g; Leoš Drábek (tks 1 - 8, 10), Robert Mader (tk 3), Jason Riley (tk 8) – el.b; Vladimír Vytiska (tk 9) – ac.b; Brian Reagan (tks 4, 7, 10), Vladimír "Break" Grunt (tks 1 - 8, 10) – dr; Mick Reed - add.dr; Jim Corry - bars; Richard Martin – tb; Ondřej Konrád - harm; Boris Secky (tks 4,9), Jan Kořínek (tks 1-3) - keyb;)
Линк предоставил Pat Fulgoni
Леонид АУСКЕРН
стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания,
Чехия
музыкальный стиль
блюз-рок
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