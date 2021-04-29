L'abîme - L'abîme

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

L'abîme - L'abîme

29.04.2021

L'abîme - L'abîme
Джазовый привет из франкоязычной части Канады нам посылает квинтет из Квебека со странноватым названием L'abîme («Бездна»). Этот проект вырос из весьма успешного трио пианиста Джонатана Туржона и дебютриует одноименным альбомом на монреальском лейбле Multiple Chord Music.

В ансамбль входят два духовика и фортепьянное трио. Автор всех композиций альбома Джонатан Туржон прекрасно использовал возможности, предоставляемые ему расширенным составом. Новые козыри ансамбль предьявляет уже стартовой композицией Requiem, чей торжественно-минорный, как и положено реквиему, строй основан на сложной динамике взаимодействий фортепьяно лидера с саксофоном Алекса Додье бас-кларнета Габриэля Женеста. В дальнейшем саунд еще более разнообразят флейта и второй саксофон. Отдельно надо отметить басиста Уго Блуина, чьи сольные интро на контрабасе придают особое настроение последующему развитию композиций, например, в титульной композиции.

Туржон и его коллеги предлагают слушателю достаточно сложную музыку, стилистически лежащую где-то на границе авангардного в широком смысле слова джаза и современной академической музыки. По мнению Эрнесто Червини, главного для нашего сайта гида в мире канадского джаза, музыкальные идеи L'abîme в значительной степени подпитываются творчеством такого классика музыки ХХ века, как Оливье Мессиан. Так или иначе, слушать музыкантов из Квебека интересно, здесь развитие каждой композиции не предугадаешь. Туржон весьма креативен и как композитор, и как аранжировщик, а его партнеры – музыканты весьма высокого класса. Рекомендую!



© & (p) 2021 Multiple Chord Music

7 tks / 39 mins

(Hugo Blouin – b; Alex Dodier – fl, sax (tks 1,2,3,5,6); Gabriel Genest – ts (tks 3,6), bass cl; Jean-Philippe Godbout – dr; Jonathan Turgeon – p;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, современный джаз

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Julien Boudart - Nome Polycephale / Ancient and Modern Myths vol.1

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Франция
  • музыкальный стиль: авангард
Французский музыкант Жюльен Будар занимается электронной музыкой с середины 90-х годов. В начале нулевых Жюльен на какое-то время перешел к акустическим проектам в сфере свободной импровизации, но затем вновь вернулся к электронике, причем ...
подробнее
08.04.2021

Kabir Sehgal / Marie Incontrera - Angela’s Ring

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: академическая музыка, третье течение
М-да…. Ручаюсь, никто из читающих эти строки ничего подобного еще не слышал. Органичнее всего до сих пор джаз и оперу соединил гениальный Джордж Гершвин в «Порги и Бесс». Были эксперименты Курта Вайля и Карлы Блей. Ближе всего к ...
подробнее
08.03.2021

Kane Mathis - Geminus

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: африканская музыка, ориентальная музыка
Американского музыканта Кейна Матиса я бы назвал в первую очередь этномузыкологом. Кейн глубоко увлечен изучением не европейских музыкальных культур и освоением экзотических для западной публики инструментов. В течение 15 лет, начиная с ...
подробнее
14.02.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com