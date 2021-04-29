L'abîme - L'abîme

Джазовый привет из франкоязычной части Канады нам посылает квинтет из Квебека со странноватым названием L'abîme («Бездна»). Этот проект вырос из весьма успешного трио пианиста Джонатана Туржона и дебютриует одноименным альбомом на монреальском лейбле Multiple Chord Music.
В ансамбль входят два духовика и фортепьянное трио. Автор всех композиций альбома Джонатан Туржон прекрасно использовал возможности, предоставляемые ему расширенным составом. Новые козыри ансамбль предьявляет уже стартовой композицией Requiem, чей торжественно-минорный, как и положено реквиему, строй основан на сложной динамике взаимодействий фортепьяно лидера с саксофоном Алекса Додье бас-кларнета Габриэля Женеста. В дальнейшем саунд еще более разнообразят флейта и второй саксофон. Отдельно надо отметить басиста Уго Блуина, чьи сольные интро на контрабасе придают особое настроение последующему развитию композиций, например, в титульной композиции.
Туржон и его коллеги предлагают слушателю достаточно сложную музыку, стилистически лежащую где-то на границе авангардного в широком смысле слова джаза и современной академической музыки. По мнению Эрнесто Червини, главного для нашего сайта гида в мире канадского джаза, музыкальные идеи L'abîme в значительной степени подпитываются творчеством такого классика музыки ХХ века, как Оливье Мессиан. Так или иначе, слушать музыкантов из Квебека интересно, здесь развитие каждой композиции не предугадаешь. Туржон весьма креативен и как композитор, и как аранжировщик, а его партнеры – музыканты весьма высокого класса. Рекомендую!
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