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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Dave Meder - Unamuno Songs and Stories

09.10.2021

Dave Meder - Unamuno Songs and Stories
Я в некоторой растерянности перед задачей писать об этом релизе. Я не знаю, о чем тут надо говорить больше – о создателе и исполнителях этой музыки или о человеке, вдохновившим автора на создание этого произведения. И начать все-таки, мне кажется, надо с героя проекта, испанского философа и писателя, баска по национальности Мигеля де Унамуно (1964-1936). Предтеча экзистенциализма по философским взглядам, убежденный католик и либерал по взглядам социальным, большую часть 20-х годов он провел в изгнании, протестуя против диктаторского режима Примо де Ривера. С восстановлением республики он вернулся в страну, но к республике тоже относился отрицательно. Унамуно поддержал франкистский мятеж в 1936 году, но когда, будучи ректором Саламанкского университета, он услышал в стенах университета речь одного из генералов, то молчать не стал. Из его яркого выступления процитирую две фразы: «Все вы знаете меня и знаете, что я не могу хранить молчание. Порой молчать означает лгать. Ибо молчание можно понять, как соучастие… Вы можете победить, потому что у вас в достатке грубой силы. Но вы никогда не убедите. Потому что для этого надо уметь убеждать. Для этого понадобится то, чего вам не хватает в борьбе — разума и справедливости. Я все сказал.» Франкисты отправили Унамуно под домашний арест и там он вскоре скончался.

Его взгляды и творчество оказали серьезное влияние на американского пианиста Дэйва Мидера. Уроженец Флориды, в университете своего штата он изучал не только джаз, но и политические науки, а также испанский язык. Позже в Нью-Йорке среди его учителей были такие мастера, как Кенни Бэрон и Фред Херш. Дебютный альбом Мидера Passage появился в 2019 году. Но и сейчас он остается человеком с широким кругом интересов, живо обазоченным судьбой родной страны. Именно поэтому новую работу он посвятил Унамуно и сам написал к ней пространные liner notes. Мидеру представляется, что современные Штаты напоминают Испанию перед Гражданской войной: глубокий раскол в обществе, нежелание противоборствующих партий услышать другую сторону, явную угрозу демократическим ценностям. Дэйв цитирует вышеприведенные слова Унамуно и считает свою новую работу тем маленьким вкладом, который может сделать музыкант, чтобы забить тревогу, не молчать!

Сочинив 9 пьес по мотивам работ Унамуно, Мидер собрал квинтет, в котором надо особо отметить такую звезду, как саксофонист Мигель Зенон, для записи Unamuno Songs and Stories. Альбом этот Мидер рассматривает в первую очередь, как композиторскую работу, и ему важно было найти таких музыкантов, которые бы точно воспроизводили намеченные идеи даже в ущерб демонстрации собственных незаурядных возможностей. В этом плане он очень удовлетворен работой всех своих партнеров. В плане музыки язык его композиций достаточно разнообразен: в джазовом плане он ближе к традициям (особенно в Century Rag), но здесь можно услышать и отзвуки хоралов Баха, блюза, идей минимализма и фортепьянной музыки испанского академического композитора Исаака Альбениса. Наиболее сильное впечатление оставляют такие пьесы, как I Look For Religion In War с прочувствованными сольными партиями самого Мидера на фортепьяно и трубача Филипа Дизака, а также Exile, живая иллюстрация опасений автора: единая тема рассыпается на не связанные друг с другом партии отдельных инструментов, фри-джаз с оттенком горечи.

…А слова Унамуно, вдохновившие Мидера, могут найти отклик у многих, кто живет в обществах, переживающих глубокий политический кризис…

© & (p) 2021 Outside in Music

9 tks / 51 mins

(Miguel Zenon – as; Philip Dizack – tp; Dave Meder – p; Marty Jaffe – b; Michael Piolet – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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