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Susanna Aleksandra - The Siren
04.02.2021
The Siren - отличный повод познакомиться с интересной джазовой вокалисткой. Для Сюзанны Александры это уже второй альбом. Ее дебютный диск Miracles появился в 2015 году. В марте 2020 года в Японии был издан ее альбом Souls of the Night, а в январе текущего года во всех других странах Eclipse Music переиздает его под название The Siren. Оба названия – это композиции из этого же альбома. Сразу надо сказать, что Сюзанна Александра (ее полное имя Сюзанна Александра Велди) – еще и композитор и автор текстов большинства песен, так что это весьма разносторонне одаренная личность, и, конечно, самое время рассказать о ней подробнее.
Сюзанна Александра родилась в Эстонии в очень музыкальной семье, так что ее путь был во многом предопределен. Свою первую группу она организовала уже в 17 лет. Однако, почувствовав, что музыкальной базы, построенной на внимательном прослушивании альбомов Дайаны Кролл, Ди Ди Бриджуотер и Кармен МакРей, маловато, Сюзанна Александра вначале параллельно закончила университет (французское отделение) и консерваторию, а затем продолжила учебу за пределами родины. После странствий по Европе и Штатам, она окончательно осела в родственной по языку Финляндии, училась здесь в Академии Сибелиуса и вскоре стала заметной фигурой на местной джазовой сцене.
The Siren записывался с трио, которое можно было бы назвать классическим джазовым фортепьянным трио, если бы пианист Йоонас Хаависто время от времени не оперировал еще и синтезатором. В программу альбома он также принес две свои композиции, одну сочинил вместе с Сюзанной, а также выполнил аранжировку очаровательной финской народной мелодии Ruusu Laaksossa. Помимо этого, в программу вошел и один стандарт: Blame it on My Youth Леванта и Хеймана. Я, понятно, впервые услышал Сюзанну Александру, и эта вокалистка произвела очень приятное впечатление. Она – универсал. В The Siren вы можете услышать с большим чувством исполненные баллады, например, Your Path или тот же стандарт Blame it on My Youth. А послушав The Love Song, я чуть-чуть пожалел, что альбом появился в январе, а не в следующем месяце: эта песня могла бы стать отличным подарком ко дню Св.Валентина… Но не менее уверенно певица себя чувствует и в темповых вещах, скажем, в титульной или Clumsy, при этом демонстрируя истинно джазовую манеру пения скэтом. Ну, а совершенно иная сторона ее таланта – прочувствованное исполнение финского фольклора (упомянутая выше Ruusu Laaksossa). Может быть, Сюзанна Александра в дальнейшем будет активнее работать и в этом направлении? А пока – рекомендую вниманию наших читателей уже выпущенный альбом. Думаю, он порадует многих.
(c) & (p) 2021 Eclipse Music
11 tks / 60 mins
(Susanna Aleksandra – lead voc; Joonas Haavisto – p, synth; Joonas Tuuri – b; Ville Pynssi – dr; Abdissa "Mamba" Assefa – perc (tk 5);)
Линк предоставлен Angie Lemon PR
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Финляндия,
Эстония
музыкальный стиль
мэйнстрим
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