Sisa Michalidesova - Majster a Margaréta

Обычно Юрий присылает к нам на сайт линки к нескольким альбомам – на выбор. Так было и в этот раз. Но, думаю, и сам Юрий не сомневался, какой альбом я выберу для прослушивания и комментариев. Разумеется, этот! Совершенно неизвестное мне имя на обложке и известное любому мало-мальски культурному человеку название на той же обложке, только по-словацки: Majster a Margaréta.
Культовый роман Булгакова не раз, с большим или меншим успехом, экранизировали. Но в музыке? До сих пор мне был известен только один прецедент. Марианна Фэйтфул подсунула только что изданный на Западе роман «Мастер и Маргарита» своему тогдашнему бойфренду Мику Джеггеру. Лидер Rolling Stones под впечатлением от этой книги сочинил песню, вошедшую в золотой список хитов группы – Sympathy for the Devil (1968). Но прямой связи с книгой в ней все же нет. И вот – Словакия, далеко не самая джазовая страна Европы. Молодая по джазовым меркам женщина, Сиса Михалидесова выпускает в 2021 году альбом, полностью посвященный творению Булгакова, альбом, в котором каждый из 13 треков связан с тем или иным эпизодом романа. Дерзко? Безусловно! Интересно? Еще бы! И кто же эта смелая женщина?
Сиса Михалидесова в своей стране – человек известный. Родилась она в Братиславе в семье музыкантов (мама играет на органе, папа – на гобое). Джазом увлеклась довольно поздно, уже в годы обучения в столичной консерватории, но зато очень активно. Она выступает с разными коллективами, пишет музыку для театральных постановок (не только дома, но и в Польше), для кино, телевидения. Первый альбом Сисы вышел в 2006 году, а нынешний – уже двенадцатый в ее дискографии. При этом в последние годы ее карьера уверенно идет в гору. Два предыдущих альбома Сисы - The Dream Rhapsody и Chloe принесли ей словацкую премию Jazz Esprit за лучший альбом года соответственно в 2015 и 2017 годах.
В новом проекте Михалидесова – прежде всего композитор, хотя еще и играет на флейте, клавишах, активно использует сэмплы и даже поет (кстати, очень здорово!) в одном из треков. Но во главе угла здесь все же именно сочиненная ею музыка. Как известно, в романе параллельно разворачиваются три линии: библейская (история Иешуа), дьяволиада (все, что связано с Воландом) и история любви Мастера и Маргариты на фоне совдеповской Москвы 20-х годов и ее реалий. Библейской линии Сиса посвятила только одну композицию: Pilátova dilema, правда, очень яркую: прог-роковый ритм, много электроники, флейта Сисы, гитара Павола Березы и вокал Линды Балловой. Остальные пьесы отражают две другие линии романа. Михалидесова выстраивает программу вне связи с последовательностью булгаковского текста, хотя открывает альбом все же история разлившей масло Аннушки (Aňuška už rozliala...), а завершает – финал истории двух влюбленных (Odpustenie a večný pokoj). Пять композиций представляют собой короткие, до двух минут, интерлюдии, разделяющие более масштабные треки. Словацкий критик Ян Хоцек очень зорко усматривает в этих оркестровых миниатюрах связь с музыкой Стравинского и Шостаковича (наверное, раннего). На мой вкус, особенно подходит к такому сравнению Varieté. Среди «больших» пьес выделю титульную и финальную композиции, Lietajúce prasa (это о полете превращенного в свинью незадачливого соседа Маргариты) и самую лиричную во всей сюите композицию Frida, где звучит вокал самой Сисы под аккомпанемент проникновенной партии Корнеля Фекете-Ковача на флюгельгорне.
К записи альбома Сиса привлекла большую группу музыкантов. Тут и клавишники, и гитаристы, и духовики, и струнный квартет. Все музыканты – хорошо знакомые ей соотечественники, за исключением того самого Фекете-Ковача, гостя проекта из Венгрии. Кстати, не обязательная, но любопытная информация: кларнетист Николай Никитин, несмотря на русские имя и фамилию, - коренной словак, хотя и русского происхождения (его дедушка был белым офицером и осел в Словакии в первую волну эмиграции из России). Но вернемся к основной теме. На мой взгляд, альбом получился. Сисе Михалидесовой удалось создать цельное произведение, со своей структурой, со своей внутренней логикой, очень красочное, с гармоничным сочетанием акустики и электроники. По стилистике – это смесь элементов современного джаза, прог-рока и академической музыки. Можно дискутировать на тему адекватности воплощения музыкальными средствами многослойного романа, но я не представляю себе человека, особенно на родине писателя, кому не интересно было бы познакомиться с этой работой. А оценки могут быть разными, это уж кому как…
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