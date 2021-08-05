Joji Hirota - Prayer’s Tale

Имя джазового ветерана Джо Чамберса (р.1942) звучало особенно громко в 60-е и 70-е годы. В тот период Джо работал с Эриком Долтфи, Чарли Мингусом, Уэйном Шортером, Чиком Кориа и особенно много – с Бобби Хатчерсоном. Его устраивала роль ...