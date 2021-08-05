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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Joji Hirota - Prayer’s Tale

05.08.2021

Joji Hirota - Prayer’s Tale
Очень кстати, как раз в разгар Олимпийских игр в Токио, к нам пришел линк на новый релиз британского лейбла ARC Music под названием Prayer’s Tale и с подзаголовком «Барабаны тайко и азиатская перкуссия». Барабаны тайко – характерная часть японской культуры, их история уходит в глубокую древность и искусство игры на барабанах тайко почитается в Японии уже много веков. Они использовались в храмовых церемониях, сопровождали воинов в бой, услаждали слух знатных дайме и простых крестьян. Существуют разные техники игры на барабанах тайко, разные школы. Альбом Prayer’s Tale записан одним из крупнейших мастеров этого вида искусства Джоджи Хиротой.

Уроженец острова Хоккайдо Джоджи Хирота еще в начале 70-х годов много гастролировал по Европе и США с японской театральной группой. В начале 80-х Джоджи основал группу Joji Hirota and The London Taiko Drummers, с которой выступал по всему миру, сопровождал своей игрой ряд престижных мероприятий. Хирота постоянно сотрудничает с различными театральными труппами, работает для кино и телевидения, участвует в фестивалях этнической музыки. Обычно свои сольные выступления он выстраивает следующим образом: многочисленные барабаны, гонги, колокола размещаются по кругу диаметром 2,5 м, в центре которого размещается сам музыкант, что позволяет ему успешно оперировать всем этим арсеналом. Обычно в своих выступлениях он одновременно использует до дюжины различных инструментов.

Именно так и был записан его очередной сольный альбом Prayer’s Tale, посвященный, как говорит сам мастер, проблемам природы, космоса и человека. Семь композиций, каждая из которых звучит от семи до десяти минут. Может показаться невероятным, что только с помощью ударных инструментов можно создавать столь продолжительные произведения с яркой, образной музыкой. Мастер игры на барабанах тайко Джоджи Хирота это умеет. Наш сайт посвящен и джазу, и этно музыке. Возможно, поэтому самое сильное впечатление на меня произвела композиция The Limitless Swing, где игру на ударных Джоджи сопровождает потрясающим вокальным …. Ну, назовем это скэтом, хотя с традиционным джазовым вокалом у этой техники мало общего. Очень рекомендую послушать этот интереснейший альбом!

© & (p) 2021 ARC Music

7 tks / 68 mins

(Joji Hirota- taiko drums, Japanese/Asian percussion: kin [prayer bells], bells, wind gongs, wind chimes) voice, shakuhachi,

birds and insects whistle, music boxes; Yoshinori Hayashi - miyadaiko, ohdaiko jiuchi (tk 1);)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Япония

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