Dino Govoni - Hiding in Plain Sight

Тенор-саксофонист Дино Говони известен прежде всего, как многолетний профессор знаменитого колледжа Беркли в Бостоне и прекрасный сессионный музыкант. Вот и на нашем сайте до сих пор его имя фигурировало в качестве участника записей других исполнителей. Но есть у него и собственные лидерские записи. Собственные альбомы он выпускает не часто, преимущественно на Whaling City Sounds. Вот и последний его альбом, третий на этом лейбле, после солидного перерыва появился здесь.
Hiding in Plain Sight был записан в Бруклине в январе 2020 года в формате квинтета. Под этот проект Дино собрал отличную команду. Вторым духовым голосом в квинтете стал трубач Алекс Сипягин, один из самых успешных представителей российской джазовой диаспоры в Штатах, место за фортепьяно занял основной помощник Дино по работе над проектом Генри Хей, на басу играл Майкл Поуп, а за ударными сидел один из самых востребованных современных джазовых барабанщиков Джеф Тэйн Уоттс.
Вместе они исполнили программу из девяти композиций. Наибольший интерес у Дино вызвала музыка джазового ветерана Пола Нагеля, работавшего в свое время с Роббеном Фордом, Бобби МакФеррином, Боузом Скэггсом: в альбом вошло целых четыре его композиции. Две пьесы принес в проект Хей, по одной – Поуп и сам Говони. Стилистически музыка Hiding in Plain Sight представляет собой типичный необоповый мейнстрим с устойчивой структурой пьес, развернутыми соло исполнителей и сравнительно регулярным ритмом. Для тех, кто любит это направление, Hiding in Plain Sight просто идеален, учитывая высокий класс исполнителей. Лично для меня фаворитом альбома стала пьеса Нагеля Falling Ahead c ее несколько таинственной атмосферой и запоминающейся мелодией. Но это уже вопрос вкусов.
Что касается самого Дино Говони, то Hiding in Plain Sight натолкнул меня на любопытное наблюдение. Сегодня в американском джазе сложилась целая когорта талантливейших тенор-саксофонистов итало-американского происхождения. И рядом с гигантом Джо Ловано, рядом с Джерри Бергонци и Джорджем Гарцоне (кстати, учителями Дино), достойное место в ней занимает и Дино Говони.
© & (p) 2021 Whaling City Sounds
9 tks / 60 mins
(Dino Govoni – ts; Alex Sipiagin – tp, flg; Henry Hey – p; Michael Pope – b; Jeffrey "Tain" Watts – dr;)
Линк предоставлен Ginny Shea, Mixing Media
Леонид АУСКЕРН