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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Alexander Beets - Big Sounds

21.10.2021

Alexander Beets - Big Sounds
Александр Беетс – это Игорь Бутман нидерландского джаза (кстати, им приходилось играть вместе). Оба – саксофонисты, и саксофонисты классные, оба предпочитают мэйнстрим и, наконец, оба являются еще и заметными общественными фигурами в джазовой жизни своих стран. Беетс – вообще известная в Нидерландах джазовая фамилия. У тенор-саксофониста Александра есть еще братья – пианист Петер и басист Мариус (нетрудно догадаться, что название лейбла Maxanter Records, где они записываются, составлено из частей их имен). Александр Беетс – опытный менеджер, директор джазового фестиваля в Амерсфоорте, а также один из руководителей профсоюза музыкантов. Но здесь, говоря о его новом альбоме Big Sounds, нас прежде всего интересуют его качества, как исполнителя, композитора и бэнд-лидера.

Александра Беетса отличает напористая, мощная игра с акцентированной атакой звука. Не зря у коллег он заслужил прозвище «Ураган» (Hurricane). Своими кумирами в игре на тенор-саксофоне он считает Хэнка Мобли, Хьюстона Персона и, в первую очередь, Стенли Тьюррентайна. Именно в честь этих музыкантов Александр и назвал свой новый альбом Big Sounds, составив его программу, как из стандартов, так и из собственных композиций. Записан этот альбом из одиннадцати треков возглавляемым им квинтетом, где в большинстве треков достойную партию второго духового голоса исполнила трубачка Эллистер ван дер Моллен, на басу играл брат лидера Мариус Беетс, а за роялем и ударными сменяли друг друга, пары Мигель Родригес (единственный испанец в этом нидерландском составе)- Тим Хеннекес и Себастьян ван Бавел – Свен Розье.

Как опытный джазовый «многоборец», Беетс исполняет здесь и баллады (A Love That Never Ends, The Man I Love), и вещи в среднем темпе (The Look Of Love, I Love You), но, как мне показалось, «Урагану» Беетсу по духу ближе темповые вещи с отчетливым свингом, где его манера игры выглядит особенно выигрышно. И поэтому уже первые две композиции альбома с красноречивыми названиями Blues For The Legends и Brother Hank сразу располагают слушателя к этой музыке, под которую трудно усидеть на месте. Не разочаровывает и дальнейшая программа, так что если вы поклонник straight-ahead джаза, Big Sounds должен вас порадовать.



© & (p) 2021 Maxanter Records

11 tks / 55 mins

(Alexander Beets – ts; Ellister van der Molen – tp (tks 1, 2, 6, 7, 10, 11); Miguel Rodriguez (tks 1, 2, 6, 7, 10, 11), Sebastiaan van Bavel (tks 3-5, 8, 9) – p; Marius Beets – b; Tim Hennekes (tks 1, 2, 6, 7, 10, 11), Sven Rozier (tks 3-5, 8, 9) – dr;)

Линк предоставлен Ariette Hovinga, Jazzfuel.com

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания, Нидерланды
музыкальный стиль
мэйнстрим


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