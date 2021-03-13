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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Treesearch - Birdward

13.03.2021

Treesearch - Birdward
На яркую обложку этого альбома будет приятно взглянуть любителям орнитологии, а не менее яркую его музыку – послушать поклонникам креативной импровизации. Записали его представители молодого поколения нью-йоркского авангарда. Скрипач Кейр ГоГвилт, кстати, изучавший литературу в Гарварде, плотно занимается не только импровизационной, но и современной академической музыкой, выступает со многими академическими составами, причем не только в Штатах, но и, скажем, в Китае или Чили. Импровизации посвящены его проекты с Марком Дрессером, Николь Митчелл, Челесте Орам. С басистом Кайлом Мотлом они создали дуэт Treesearch и выпустили в 2000 году, также на 577 Records, альбом Know More Knowledge. Творческие интересы Мотла целиком лежат в сфере импровизационной музыки. Он выступает с сольными концертами и со своим собственным трио, сотрудничает с Sibarg Ensemble, Peter Kuhn Trio, Abbey Rader Trio и другими коллективами. Для записи альбома Birdward Кейр и Кайл превратили свой дуэт в трио, пригласив исполнительницу на духовых Николи Кюстер, сочетающую любовь к экспериментальной музыке с более традиционными направлениями.

В концепции Birdward большую роль играет не только музыка, но и слово. При этом слово зачастую используется не в связи со своим смыслом, а как сочетание определенных звуков в рамках придуманной ГоГвилтом своеобразной матрицы. Иногда это коротенькая, на четырнадцать секунд, People, где данное слово повторяется в стремительном темпе, иногда длинная (самая объемная в альбоме) композиция Beautiful bird, quiet birds, где ритмическое повторение текста становится основой для звучания инструментов. Чисто инструментальными, в альбоме являются только две пьесы из восьми, и, наверное, наиболее эффектна Bleach Feathers с прихотливым переплетением линий всех инструментов. Можно еще добавить, что в финальной So Long текст читает гостья проекта и старый партнер ГоГвилта по другим проектам Челесте Орам. Birdward – небольшой по времени звучания, но богатый оригинальными идеями проект, который должен прийтись по вкусу поклонникам авангарда.

© & (p) 2021 577 Records

8 tks / 38 mins

(Keir GoGwilt – vi, text; Kyle Motl – b; Nicolee Kuester – horn, text;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

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