Treesearch - Birdward

На яркую обложку этого альбома будет приятно взглянуть любителям орнитологии, а не менее яркую его музыку – послушать поклонникам креативной импровизации. Записали его представители молодого поколения нью-йоркского авангарда. Скрипач Кейр ГоГвилт, кстати, изучавший литературу в Гарварде, плотно занимается не только импровизационной, но и современной академической музыкой, выступает со многими академическими составами, причем не только в Штатах, но и, скажем, в Китае или Чили. Импровизации посвящены его проекты с Марком Дрессером, Николь Митчелл, Челесте Орам. С басистом Кайлом Мотлом они создали дуэт Treesearch и выпустили в 2000 году, также на 577 Records, альбом Know More Knowledge. Творческие интересы Мотла целиком лежат в сфере импровизационной музыки. Он выступает с сольными концертами и со своим собственным трио, сотрудничает с Sibarg Ensemble, Peter Kuhn Trio, Abbey Rader Trio и другими коллективами. Для записи альбома Birdward Кейр и Кайл превратили свой дуэт в трио, пригласив исполнительницу на духовых Николи Кюстер, сочетающую любовь к экспериментальной музыке с более традиционными направлениями.
В концепции Birdward большую роль играет не только музыка, но и слово. При этом слово зачастую используется не в связи со своим смыслом, а как сочетание определенных звуков в рамках придуманной ГоГвилтом своеобразной матрицы. Иногда это коротенькая, на четырнадцать секунд, People, где данное слово повторяется в стремительном темпе, иногда длинная (самая объемная в альбоме) композиция Beautiful bird, quiet birds, где ритмическое повторение текста становится основой для звучания инструментов. Чисто инструментальными, в альбоме являются только две пьесы из восьми, и, наверное, наиболее эффектна Bleach Feathers с прихотливым переплетением линий всех инструментов. Можно еще добавить, что в финальной So Long текст читает гостья проекта и старый партнер ГоГвилта по другим проектам Челесте Орам. Birdward – небольшой по времени звучания, но богатый оригинальными идеями проект, который должен прийтись по вкусу поклонникам авангарда.
Метал-рок – это не наша чашка чаю, но вот такая его мутация, как прог-метал вполне может оказаться интересным и нашему кругу читателей. Румынский ансамбль из Тимишоары Kultika является в своей стране одним из пионеров пост-метал с уклоном ...
музыкальный стиль: академическая музыка, нуэво танго
Очередной пример диффузии жанров. Португальская певица (сопрано) Лара Мартинс – певица с очень широким репертуаром: от Моцарта, Доницетти, Рихарда Штрауса и до Гершвина, Бернстайна и Эндрю Ллойд Уэббера. Среди наиболее примечательных ...
Давно мне не приходилось слушать столь оригинальный альбом с вокалом. Для канадской певицы Лары Сольницки The One And The Other уже третий альбом в личной дискографии. Первый, A Meadow in December, был коллекцией стандартов, во втором, ...