Louis Hayes - Crisis

Если мне не изменяет память, впервые на страницах сайта мы представляем биг-бэнд из Франции. И сразу – один из лучших, и с очень интересной работой. Аранжировщик Кристоф Даль Сассо основал этот коллектив в 1996 году. К тому времени на его ...