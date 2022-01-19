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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Louis Hayes - Crisis

19.01.2022

Louis Hayes - Crisis
Хорошо киношникам! На более-не менее крупных кинофестивалях среди прочих наград всегда вручаются призы «за лучшее исполнение роли второго плана». Уверен, будь такое в джазе, 84-хлетний барабанщик Луис Хейс за свою долгую карьеру заработал бы не один такой приз. Когда в середине 50-х годов молодой ударник из Детройта, поклонник творческих успехов старшего коллеги по инструменту Филли Джо Джонса, появился в Нью-Йорке, он сразу попал в квинтет Хорэса Сильвера, к концу десятилетия работал уже с Кеннонболлом Эддерли, а в 60-х годах играл в трио Оскара Питерсона. Помимо этих великанов, Хейсу доводилось записываться или выступать и с Колтрейном, и с Хаббардом, и с МакКой Тайнером, и с многими другими. И хотя фокус внимания публики и критики был направлен на лидеров, свою «минуту славы» неизменно получал и сидевший за ударной установкой Хейс.

Позже он возглавлял и собственные коллективы разной степени успешности, вместе с Винсентом Херрингом основал мемориальный Cannonball Legacy Band. Грандом джаза Луис Хейс так и не стал, но верность идеям хард-бопа вместе с искренним уважением коллег сохранил на всю жизнь. А творческую работу Луис не оставил и в весьма почтенном возрасте, примером чему может служить его новейший альбом Crisis. Так называется вошедшая в программу композиция Фредди Хаббарда, но можно предположить, что название альбома Хейс выбирал и с учетом ковидных особенностей нашего времени. Кстати, сам факт активности входящего в группу риска по COVID ветерана, не побоявшегося устроить в студиях Savant Records джазовый пир во время ковидной чумы, уже вызывает высокое уважение.

А пир удался на славу! Хейс собрал для записи альбома ровную и высоклассную команду. За рояль он усадил Дэвида Хэзлтайна, на басу работал Дезрон Дуглас, на вибрафоне – Стив Нельсон, а в качестве альт-саксофониста был приглашен Эйбрахам Бартон. В двух треках к инструментальному квинтету присоединялась вокалистка Камилла Турман. Программа альбома напоминает джазовые мемуары. Луис отказался от классических джазовых стандартов (за исключением Where Are You? и It's Only a Paper Moon), а составил ее в основном из произведений своих стилистических мэйнстримных единомышленников, старых друзей, с большинством из которых он играл в свое время. Тут и Arab Arab Джо Фарелла, и Roses Poses Бобби Хатчерсона, и Desert Moonlight Ли Моргана, и титульная пьеса Хаббарда. По одной композиции принесли в программу участники записи: Alien Visitation Нельсона и Oxygen Дугласа. Сам «мемуарист» скромно отметился одной собственной композицией Creeping Crud.

Уровень исполнения становится очевидным уже по стартовой Arab Arab, где ритм-секция во главе с Хейсом выдает отменный квази-ориентальный отсунок, на фоне которого солируют Бартон, Нельсон и, в меньшей степени, Хэзлтайн. Так уж сложилось, что в последнее время мне редко попадались записи с вибрафоном, и, может быть, поэтому, с особым удовольствием слушал я тонкую и техническую безупречную работу Стива Нельсона. Сам Хейс и в авторском альбоме больше думал об ансамблевом саунде, чем о демонстрации своих талантов. Он не солирует практически нигде, что наиболее показательно для его же композиции: в Creeping Crud солирует все – кроме бэнд-лидера. А вот его искусство управлять мини-коллективом в создании единого цельного звучания более, чем заметно – и в этом весь Луис Хейс. Отдельно надо сказать пару добрых слов о Камилле Турман. Эта джазовая дама вообще-то еще и саксофонистка, играет не где-нибудь, а у самого Уинтона Марсалиса в оркестре Линкольн-Центра, но здесь за два трека, I'm Afraid the Masquerade Is Over и Where Are You?, она продемонстрировала и безупречное интонирование, и незаурядную технику скэт-вокала в духе Эллы Фитцджеральд.

А закончить этот текст мне хочется кредо лейбла Savant Records, размещенным на его сайте: «Savant представляет коммуникативный джаз, современный, но не отталкивающий своей сложностью, традиционный, но не анахроничный. Мы стремимся записывать артистов, которым есть что сказать, при условии, что это послание стоит услышать. Наш единственный критерий – совершенство.» Что ж, Crisis Луиса Хейса полностью соответствует издательской политике лейбла.

© & (p) 2021 Savant Records

10 tks / 56 min

(Louis Hayes – dr; Abraham Burton – as; Steve Nelson – vibe; David Hazeltine – p; Dezron Douglas – b; Camille Thurman – voc;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/louis-hayes-crisis/


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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