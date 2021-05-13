Ari Erev - Close To Home

Первый в этом году блюзовый альбом в почте нашего сайта. Пришел он из Германии и представляет дуэт пианиста Франка Мушхалле и кларнетиста / саксофониста Стефана Хольстейна. Берлинец Мушхалле (р.1969) – очень опытный музыкант с более чем ...