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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Ari Erev - Close To Home

13.05.2021

Ari Erev - Close To Home
Израильские джазмены – не редкие гости в нашем CD-обзоре, но почти всегда это представители обширной израильской музыкальной диаспоры в США или Европе. Пианист Ари Эрев, в отличие от них, – израильтянин, который живет и работает на родине. Впервые мы познакомились с этим музыкантом пять лет назад на третьем в его дискографии альбоме Flow (2016). И вот – следующий альбом Ари Close To Home, подготовленный к релизу в июне 2021 года, - и новая встреча. Закономерно сравниваешь этот альбом с его предшественником, и находишь немало общего.

Как и во Flow, основой саунда является фортепьянное трио, только ритм-группа сейчас у Ари другая. Как и во Flow, важную роль играют также гости проекта. Двое из них – уже знакомые по Flow сопрано-саксофонист Ювал Коэн (любители джаза должны знать и его брата Авишаи, и сестру Анат, лучшую кларнетистку современного джаза), а также перкуссионист Гилад Добрецки. Видимо, с Эревом их связывают прочные творческие узы, поскольку и пять лет спустя они вместе и даже задействованы в большем количестве треков. А в двух композициях к трио Эрева присоединяется и новый партнер – флейтистка Хадар Нойберг (вот она как раз из той самой нью-йоркской диаспоры).

И сам Ари Эрев остается и в новом проекте верен своим музыкальным вкусам. Сама тематика нового альбома подталкивает этого необычайно лиричного пианиста, этакого израильского Билла Эванса, к демонстрации именно этих качеств, присущих его исполнительской манере. Как говорит сам Эрев, Close To Home посвящен его близким друзьям и дорогим его сердцу местам. Программа альбома вновь состоит, как из собственных пьес Ари, так и из каверов. В числе последних – не только образчики его любимого бразильского джаза (Para Sempre от Деборы Гургель, музыку которой он включал и во Flow, и Olha Maria классика босса-новы Жобима), но и пьесы Кита Джарретта (So Tender), израильского композитора Эфраима Шамира (Shi'ur Moledet) и даже совсем не джазмена Пола Саймона (Still Crazy After All These Years). Но мне показалось, что особенно убедителен Эрев в собственной музыке. Очень хороши его взаимодействия и с флейтой (почти танцевальная стартовая Israeli Story ), и с саксофоном (Afar), сольная игра в Childhood Scenes или в той же Para Sempre, а композицию с символичным названием Old Friends (тут весьма ярко сыграл басист Асаф Хакими) я бы назвал своим персональным фаворитом альбома. Да и как мог иначе сыграть Ари Эрев, вспоминая своих «Старых друзей»!



© & (p) 2021 Ari Erev

13 tks / 74 mins

(Ari Erev – p; Assaf Hakimi – b, bass g (tks 6, 13); Gasper Bertoncelj – dr (except tks 10, 11); Yuval Cohen - ss (tks 2, 4, 7, 9, 13); Hadar Noiberg – fl (tks 1, 7); Gilad Dobrecky - perc (tks 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12);)

Линк предоставил Ari Erev

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль
музыкальный стиль
мэйнстрим

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