Balamuc - Yedi Kedi

Сознаюсь, и для меня было неожиданностью узнать, что крупнейшим музыкальным экспортом из Франции были не великие шансонье Эдит Пиаф и Шарль Азнавур, не рок-н-рольщик Джонни Холидей и не сладкоголосый Джо Дассен, а ансамбль Gipsy Kings, ...