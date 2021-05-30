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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Balamuc - Yedi Kedi

30.05.2021

Balamuc - Yedi Kedi
Очень звучное название у этого коллектива, не правда ли, - Balamuc! Только вот значит оно в вольном переводе с румынского что-то типа «Дурдом». Основан этот «Дурдом» был в 2018 году в Лондоне, когда трое участников коллектива London Gypsy Orchestra во главе с венгерской вокалисткой и скрипачкой Агнеш Браннер решили дальше работать в несколько ином направлении именно под этим ироничным названием. Balamuc окунулся в океан фольклора восточноевропейских стран с упором на Балканы, зачастую связанный с фольклором цыганским. Вскоре интернациональный состав Balamuc вырос до семи человек. Наряду со скрипкой в нем звучат такие разные инструменты, как дарбука и виолончель, кларнет, контрабас, гитара и ударные.

Название альбома Yedi Kedi в переводе с турецкого означает «Семь котов», что, скорее всего, связано с форматом коллектива – септетом, но намекает на лондонскую студию One Cat, где альбом записывался. Восемь треков, составивших его программу, можно было бы характеризовать, как путешествие по Восточной Европе, зачастую (но не всегда) вместе с цыганским табором. Начинается оно с Украины мелодией народного танца Kolomyjka, продолжается драматичной песней македонских цыган Ki Zandana, пришедшей из Трансильвании цыганской песней Mahala, албанской лиричной песней Lule Lule, известной еще с ХVI века, еще одной цыганской песней из Македонии Gelem Gelem, которую называют гимном народа рома, румынской танцевальной мелодией Hora Lui Nicusor, а заканчивается еще двумя цыганскими мелодиями, из Румынии и Трансильвании соответственно - Zuki Zuki и Le Tzigane Heureux (последняя известна по киноленте Тони Гатлифа Transylvania). Вот такое музыкальное путешествие.

Balamuc делает его во многом уникальным, благодаря оригинальным новым аранжировкам, тембровой красочности звучания и энергии, сквозящей в каждой ноте их музыки. Судите сами: трудно представить в одной композиции звучание архаичного варгана и современного электрооргана, но именно так решена композиция Lule Lule, а в Hora Lui Nicusor музыканты вложили элементы джаза и блюза. Основная вокалистка коллектива Агнеш Браннер поет по-албански в Lule Lule, на языке рома в Ki Zandana и Zuki Zuki, и смеси рома и венгерского в Gelem Gelem. Пестрый, как географическая карта Восточной Европы, яркий, как традиционные наряды здешних девушек и неизменно позитивный, как характер вечных странников-цыган – таков альбом Yedi Kedi, мимо которого трудно пройти подлинному любителю этнической музыки.



© 2021 Balamuc

8 tks / 28 mins

(Agnes Branner – lead voc, vi, jew’s harp; Semra Bulut – voc, darbuka; Alison Geasure – cello; Jon Clayton - b, org; Marie Foucher – cl; Luke Tremlett – g; Seppi – dr, cajon, tappan;)

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Венгрия, Турция, Франция
музыкальный стиль
балканская музыка, цыганский джаз

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