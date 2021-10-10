Avataar - Worldview

Маленький бумажный кораблик в безбрежном водном пространстве под угрожающе нависшими на небе тучами – это обложка альбома Worldview канадского ансамбля Avataar. Кораблик – символ, символ тяжелого положения многих и многих детей в современном мире. Именно эта тема – основная в программе Worldview. Но сначала – о самом коллективе.
Avataar работает в Торонто. Этот ансамбль – детище канадского саксофониста, вокалиста и композитора индийского происхождения Сундара Вишванатана. Как пишет сам Сундар, рос он на музыке Beatles, Rush, Pink Floyd и Саймона с Гарфанкелем. Помимо Avataar у него есть еще и собственный квартет, играющий чмсто джазовую музыку. Что же касается Avataar, то здесь в основе музыкальных решений лежат скорее этно-джаз и современный вариант электрической музыки фьюжн. Основной состав Avataar – это секстет, но в альбоме Worldview важную роль играли и гости, особенно клавишник Тодд Пентни – в пяти треках из восьми. Сольные партии лидера сопровождает плотный, насыщенный электрическими звучаниями, а также звуками этнических инструментов (табла – повсеместно, а в треке Innocents (12/14/12) еще и уд) саунд.
А проблемы детей, как уже было сказано выше, основные для этой работы. И если Song Song в большей степени посвящена общим проблемам детской ностальгии и памяти, то, скажем, Innocents (12/14/12) посвящена памяти жертв стрельбы в одной из школ, а Little Kurdi (For Alan Kurdi) – памяти погибшего трехлетнего сирийского мальчика, нелегального эмигранта. Чтобы подчеркнуть, что проблемы положения детей имеют общий характер, в композиции Ekkriis Spirito (Reclaimed Spirit) Сундар даже вводит текст на искусственном всеобщем языке эсперанто, а название еще одного трека, A Safe Space For Children (For All) выглядит лозунгом, определяющим главную цель этого проекта.
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