Marbin - Shreddin' at Sweetwater

Как известно, больнее всего COVID-19 и связанные с пандемией карантинные меры ударили по музыкальным коллективам и исполнителям, в основе работы которых лежат концертные туры. Что уж тут говорить про базирующийся в Чикаго американо-израильский ансамбль Marbin, который слыл одним из самых активно концертирующих бэндов Америки, игравшим в год по 250 представлений. В черном для музыкальной индустрии 2020 году Marbin успел отыграть только 26 концертов: все остальные были отменены. На январь 2021 года у ансамбля не было запланировано ни одного выступления. И когда возникла возможность отыграть вживую сет в Sweetwater Studios, музыканты немедленно ухватились за эту идею.
Как говорит гитарист и один из со-основателей Marbin Дани Рабин, «Со времен нашего знакомства с Дэнни Марковичем в 2007 году, мы еще никогда так долго не были лишены возможности играть концерты. И когда такая возможность в виде сета вживую в Sweetwater Studios возникла, мы были просто в экстазе. Вместе с Рабином и Марковичем в студии появились басист Джон Надель и ударник Еверетт Бентон. Так родился одиннадцатый в дискографии ансамбля и второй концертный альбом Shreddin' at Sweetwater, выпущенный 5 февраля.
Практически все предыдущие альбомы Marbin освещались нашим сайтом, и постоянные наши читатели хорошо знают этот коллектив. В Shreddin' at Sweetwater они найдут немало известных по предыдущим альбомам композиций. Изголодавшиеся по совместной работе музыканты (они не встречались восемь месяцев) «оторвались по полной». Marbin и так всегда предпочитал весьма энергичное звучание, но здесь мощный драйв не оставит вас от стартового трека Messy Mark до финишного Splaw. В полной мере вы получите возможность продегустировать звучание заводной гитары Рабина в Escape From Hippie Mountain или знойный саксофон Марковича в The Old Ways. Классный джаз-рок с элемертами прога, этники и других стилистик – так, как это умеет делать только Marbin!
Обложка дебютного альбома этого дуэта представляет собой визуализированную метафору его названия: Firm Roots – «Крепкие корни». У Лары Дрисколл и Криса Уайта действительно крепкие джазовые корни. Лара родилась и выросла в Чикаго, Крис ...
Когда камерунский мультиинструменталист и композитор Фрэнк Бийонг в письме к автору этих строк сообщил, что новая его работа будет совершенно не похожа, на все его предыдущие проекты, у меня возникли мысли о свойственном многим музыкантам ...
Новый альбом камерунского мультиинструменталиста и композитора Фрэнка Бийонга Radio Masoda должен появиться в начале 2021 года в формате LP. Он записывался в студиях Найроби и Парижа и посвящен памяти двух замечательных африканских ...