Lucy Yeghiazaryan / Vanisha Gould - In Her Words

Даже беглый взгляд на обложку альбома убеждает, что они не похожи, эти две вокалистки с очень разным бэкграундом. Объединяют их только две, но очень важные вещи: обе любят джаз и обе – женщины… Этого оказалось достаточно для того, чтобы Люси Егиазарян и Ваниша Гульд создали совместный проект.
Люси Егиазарян в самом начале нового века родители 12-летней девочкой привезли из Армении в США. Сильный и красивый голос в сочетании с увлеченностью Люси джазом сделали ее многообещающей певицей, предпочитавшей преимущественно классический джазовый репертуар. В 2015 году она вошла в топ-10 финалистов конкурса джазовых вокалистов имени Телониуса Монка. В 2019 году Егиазарян выпустила свой дебютный альбом Blue Heaven, убедивший критиков и слушателей в появлении новой талантливой вокалистки на нью-йоркской сцене. Ваниша Гульд родилась и выросла в Калифорнии. С юных лет образцом в джазовой вокалистике для нее служили Элла Фитцджеральд, Билли Холидей, Сара Воэн. Появившись в Нью-Йорке в 2015 году, она сразу зарекомендовала себя в качестве продолжательницы их традиций.
Совместный проект Люси и Ваниши, первый опыт их сотрудничества, необычен. Вместе они поют только в короткой, сорокасекундной «Интерлюдии». Все остальные треки или написаны, или аранжированы одной или другой певицей, соответственно, его и исполняющей. И этими песнями Люси и Ваниша словно ведут оживленный разговор о проблемах женщин в современном мире, словно поверяют друг другу сердечные тайны. Как утверждает Люси Егиазарян, «Основная цель этого проекта – это использование музыки, как средства, чтобы честно и открыто поговорить о той боли и той радости, которую испытываешь, будучи женщиной». Но и вне этого месседжа любитель мэйнстрим- джаза получит немало удовольствия от пения этих исполнительниц, сопровождаемых изысканным инструментальным квартетом без ударных (гитара-контрабас-виолончель-скрипка).
© & (p) 2021 La Reserve Records
12 tks / 34 mins
(Lucy Yeghiazaryan, Vanisha Gould – voc; Eric Zolan – g; Dan Pappalardo – b; Kate Victor – cello; Ludovica Burtone – vi;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН