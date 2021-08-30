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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Lucy Yeghiazaryan / Vanisha Gould - In Her Words

30.08.2021

Lucy Yeghiazaryan / Vanisha Gould - In Her Words
Даже беглый взгляд на обложку альбома убеждает, что они не похожи, эти две вокалистки с очень разным бэкграундом. Объединяют их только две, но очень важные вещи: обе любят джаз и обе – женщины… Этого оказалось достаточно для того, чтобы Люси Егиазарян и Ваниша Гульд создали совместный проект.

Люси Егиазарян в самом начале нового века родители 12-летней девочкой привезли из Армении в США. Сильный и красивый голос в сочетании с увлеченностью Люси джазом сделали ее многообещающей певицей, предпочитавшей преимущественно классический джазовый репертуар. В 2015 году она вошла в топ-10 финалистов конкурса джазовых вокалистов имени Телониуса Монка. В 2019 году Егиазарян выпустила свой дебютный альбом Blue Heaven, убедивший критиков и слушателей в появлении новой талантливой вокалистки на нью-йоркской сцене. Ваниша Гульд родилась и выросла в Калифорнии. С юных лет образцом в джазовой вокалистике для нее служили Элла Фитцджеральд, Билли Холидей, Сара Воэн. Появившись в Нью-Йорке в 2015 году, она сразу зарекомендовала себя в качестве продолжательницы их традиций.

Совместный проект Люси и Ваниши, первый опыт их сотрудничества, необычен. Вместе они поют только в короткой, сорокасекундной «Интерлюдии». Все остальные треки или написаны, или аранжированы одной или другой певицей, соответственно, его и исполняющей. И этими песнями Люси и Ваниша словно ведут оживленный разговор о проблемах женщин в современном мире, словно поверяют друг другу сердечные тайны. Как утверждает Люси Егиазарян, «Основная цель этого проекта – это использование музыки, как средства, чтобы честно и открыто поговорить о той боли и той радости, которую испытываешь, будучи женщиной». Но и вне этого месседжа любитель мэйнстрим- джаза получит немало удовольствия от пения этих исполнительниц, сопровождаемых изысканным инструментальным квартетом без ударных (гитара-контрабас-виолончель-скрипка).

© & (p) 2021 La Reserve Records

12 tks / 34 mins

(Lucy Yeghiazaryan, Vanisha Gould – voc; Eric Zolan – g; Dan Pappalardo – b; Kate Victor – cello; Ludovica Burtone – vi;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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