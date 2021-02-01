Firm Roots Duo - Firm Roots

В июле 1980 года в Канзас-Сити, Миссури родился джазмен Логан Ричардсон. Шестьюдесятью годами ранее, в августе 1920 года в том же Канзас-Сити, только на другом берегу, в Канзасе, родился джазмен Чарли Паркер. Что общего, помимо места ...