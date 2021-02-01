Firm Roots Duo - Firm Roots

Обложка дебютного альбома этого дуэта представляет собой визуализированную метафору его названия: Firm Roots – «Крепкие корни». У Лары Дрисколл и Криса Уайта действительно крепкие джазовые корни. Лара родилась и выросла в Чикаго, Крис родом из Торонто, но, преодолев Великие Озера, в Чикаго оказался и он. Дрисколл и Уайт вместе учились в Университете Иллинойса, а сегодня они вместе идут по жизни не только в творческом, но и в личном плане. Они не только исполняют вместе музыку, но и сочиняют тоже.
Программу дебютного альбома из девяти треков составили четыре кавера и пять их собственных композиций, среди которых особое место принадлежит пьесе I.P.T., которую они, все также вместе, исполняли на собственной свадьбе. Для записи Firm Roots им повезло найти два концертных рояля Bösendorfer в Grand Piano Haus в Скоки, Иллинойс. В стартовой пьесе Седара Уолтона, которая и дала название, как альбому, так и дуэту, вы будете слышать Лару из левой колонки, а Криса – из правой. Во всех остальных композициях они поменяются местами. Из прочих каверов отмечу классическую пьесу Хорэса Сильвера Song for My Father, а также финальный трек – блюзовый шедевр Энн Ронелл Willow Weep for Me. Дуэт отдал дань и модному бразильскому джазу композицией Sábado De Manhã, но для меня фаворитом альбома стала другая их композиция – Jalophony.
Фортепьянные дуэты я слушаю не часто, и сейчас с большим удовольствием отмечал динамичность исполнения, хороший свинг и частое использование рубато. Лара и Крис - настоящие импровизаторы, тонко чувствующие друг друга, так что каждая пьеса альбома приобретает в их исполнении особенную окраску. Крепкие корни дуэта – это неразрывная связь дуэта с джазовой традицией при постоянном поиске своих, присущих только им решений, которыми и наполнен Firm Roots.
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