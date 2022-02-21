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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Bill Charlap Trio - Street of Dreams

21.02.2022

Bill Charlap Trio - Street of Dreams
Пианист Билл Шарлап – один из самых талантливых консерваторов в современном американском джазе. Поверьте, в это утверждение я не вкладываю негативный оттенок. Консервативный джаз возник, как реакция на «размывание» джазовых границ разнообразными новомодными направлениями. Знаменем этой весьма влиятельной на джазовой сцене стилистики, исповедующей straight-ahead jazz в традиционном духе, является один из ее глашатаев, Уинтон Марсалис. В отличие от Марсалиса, не только блистательного трубача и руководителя оркестра, но и видного общественного деятеля, Билл Шарлап – фигура более камерная, в прямом и переносном смысле. На формирование его вкусов могли повлиять и семейные традиции: отец – композитор бродвейских мюзиклов, мать – певица, один из родственников – известный джазовый пианист-традиционалист Дик Хаймен. Любимый формат этого музыканта – фортепьянное трио. В таком формате он записал большинство своих альбомов.

Состав трио менялся, но в компании двух Вашингтонов – басиста Питера и ударника Кенни, Шарлап играет уже почти четверть века (тут я обязан сделать неизбежное уточнение: басист и ударник - не братья и не родственники, и даже цвет кожи у них разный). Легко можно представить, насколько сыгранным стало это трио, проработав вместе так долго. Взаимопонимание тут на просто телепатическом уровне. Трио Билла Шарлапа – это единый организм, в котором все подчинено коллективному саунду, доведенному до совершенства, и «консервативный» джаз от трио Шарлапа – один из лучших. Биллу и его коллегам комфортно в рамках этой стилистики. Впрочем, «рамки» - не самое удачное в данном контексте слово. Рамки – это ограничения, а Шарлап никаких ограничений не чувствует. Этот глубокий и вдумчивый музыкант предпочитает «копать» не вширь, а вглубь, открывая все новые и новые возможности в любимом стиле и наглядно демонстрируя, что эти возможности далеко не исчерпаны. Таков и последний альбом трио: Street of Dreams.

Этот альбом знаменует для Билла Шарлапа возвращение к лейблу Blue Note Records после романа с Impulse! в середине десятых годов. С другой стороны, Street of Dreams – первый альбом трио Шарлапа после четырехлетнего перерыва. Билл не раз выпускал тематические работы, посвященные своим любимым композиторам: Маллигену (1997), Бернстайну (2004), Гершвину (2005), Керну (2015), но в данном случае такого центрального героя у альбома нет. Программу составили стандарты разных лет – от «древних» You're All The World To Me Лэйна и Лернера, сочиненного в свое время для одного из фильмов-мюзиклов с Фредом Астером, титульного Street Of Dreams Виктора Янга и Сэмюэла Льюиса, I'll Know Фрэнка Лессера, учителя его отца, и до несколько более «молодых»: The Duke Брубека и Дезмонда, Your Host Кенни Баррелла и What Are You Doing the Rest Of Your Life? Мишеля Леграна. В любом случае, музыка эта в основном была написана более полувека назад.

И что же? Вы глубоко ошибаетесь, если думаете о старомодности звучания этой программы. Трио Шарлапа играет вполне современный джаз, правда, джаз «тихий», в котором многое построено на высоком исполнительском мастерстве, на тончайшей нюансировке, сквозь которую проступает вполне упругий свинг, без громоподобных акцентов, будь то фортепьяно или ударные. Джаз Шарлапа хорош для внимательного прослушивания в домашнем кресле или в качестве уютного музыкального фона для небольшого кафе. Приятно ли было мне слушать эту музыку? Безусловно, да! Хотел ли бы я слушать ее постоянно? Безусловно, нет! Но Билл Шарлап уже лет десять и не балует любителей джаза, выдавая «на гора» по альбому в год. А время от времени такой джаз всегда интересен и приятен, если, конечно, ваши вкусы не ограничены теми самыми узкими рамками, о которых шла речь выше…

© & (p) 2021 Blue Note Records

8 tks / 45 mins

(Bill Charlap – p; Peter Washington – b; Kenny Washington – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация: Jazzist Club - https://jazzist.club/bill-charlap-trio-street-of-dreams/)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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