Bill Charlap Trio - Street of Dreams

Басист и композитор Крисчен МакБрайд – один из самых успешных и влиятельных американских джазменов наших дней. Семь премий Грэмми, пост арт-директора старейшего джазового фестиваля в Ньюпорте, который он занял в 2016 году, сменив на нем ...