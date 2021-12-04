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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Arturo O’Farrill - …Dreaming in Lions…

04.12.2021

Arturo O’Farrill - …Dreaming in Lions…
O’Фэрриллы в латинском (точнее, афро-кубинском) джазе почти столь же славная династия, что и Марсалисы в джазе афроамериканском. Начало ей положил Артуро «Чико» O’Фэррилл, сын почтенного юриста ирландских кровей из Гаваны, прославившийся, как композитор и аранжировщик для таких грандов джаза и латинской музыки, как Гудмен, Гиллеспи, Кентон, Мачито, Тито Пуэнте, а также лидер очень успешного биг-бэнда. А мы представляем сегодня альбом, где играют его сын и два внука, причем сын, тоже Артуро, но без прозвища Чико, пожалуй, уже превзошел по известности отца. На его счету уже несколько Грэмми и его биг-бэнд Afro-Latin Jazz Orchestra (основан в 2007 году по предложению Уинтона Марсалиса для выступлений в Линкольн-Центре) считается лучшим большим составом латинского джаза. Кстати, последний пока «граммофончик» принес O’Фэрриллу отличный (и остросоциальный) альбом именно Afro-Latin Jazz Orchestra под названием Four Questions (2020).

Новая работа Артуро O’Фэррилла …Dreaming in Lions… сделана в ином ключе и в ином формате. Здесь надо сказать, что Артуро давно и с удовольствием пишет музыку к балетам и хореографическим постановкам. Он сотрудничал с танцевальными труппами США, Испании, а особенно теплые отношения связывают его с кубинской труппой из Гаваны Malpaso Dance Company и ее руководителем, хореографом и ведущим танцором Оснеллом Дельгадо (Артуро, хотя и родился в Мексике и вырос в Нью-Йорке, вообще постоянно приезжает с концертами на Кубу и привозит кубинских артистов в Штаты). Дельгадо и его труппа – это не классический или фольклорный, а современный балет. С музыкой O’Фэррилла он поставил два спектакля: Despedida (что-то типа «Горькое расставание», сюжетная линия навеяна одной из поэтических работ великого аргентинца Хорхе Луиса Борхеса) и Dreaming In Lions (и здесь в основе произведение гиганта литературы ХХ века – «Старик и море» Эрнеста Хэмингуэя). Программу альбома составили две сюиты: Despedida (пять треков) и Dreaming In Lions (девять треков).

Альбом этот Артуро O’Фэррилл записывал не с Afro-Latin Jazz Orchestra, а с ансамблем, который он назвал The Afro-Latin Jazz Ensemblе. Это тентет, состав странноватый – то ли мини биг-бэнд, то ли макси-комбо. Но O’Фэррилл счел, что ему будет достаточно духовой группы из трех человек, мощной ритм-группы и гитариста, наряду с самим собой за фортепьяно. Здесь были задействованы, как музыканты из биг-бэнда, так и новые лица. Конечно же, отметим участие в записи обоих сыновей автора – трубача Адама O’Фэррилла и ударника Зака O’Фэррилла. И, в общем, слушая альбом, понимаешь, что Артуро нашел необходимый в данном случае баланс между мощью биг-бэнда и камерностью историй, которые он рассказывает средствами музыки, причем очень разнообразными. Тут вы услышите и стопроцентно свинговый джаз, и элементы фанка, и скорбное академическое соло в Dreams So Gold, финальной пьесе сюиты Dreaming In Lions (здесь Артуро уступил место за роялем Эллисон Дин, своей супруге, пианистке с академическим образованием и матери Зака и Адама), и, конечно же, латину, которую O’Фэррилл экономно, но вполне ощутимо разлил в звуковом пространстве альбома, как опытный кулинар, знающий, что главное – в чувстве меры. Этот альбом еще раз убедил меня, что из трех ипостасей Артуро O’Фэррилла – пианиста, композитора и бэнд-лидера – главной является все же его композиторское искусство, в котором он решительно (вслед за Эллингтоном) перешагивает за условные джазовые границы.

Что главное для музыки к балетному спектаклю? Драматизм, эмоциональность, образность. Все это есть в двух сюитах Артуро O’Фэррилла. Слушая его музыку, ты словно переживаешь и боль расставания навсегда в Despedida, и суровую философскую глубину повести Хэмингуэя, принесшей ему Нобеля в 1954 году. Понятно, слушая альбом, ты можешь только представлять, насколько сильнее воздействует эта музыка, соединенная с модерн-балетом Malpaso Dance Company. Желающие могут поискать на YouTube спектакль кубинской труппы (он там есть), но и аудио-вариант …Dreaming in Lions… наверняка оставит сильное впечатление.



© & (p) 2021 Blue Note Records

14 tks / 65 mins

(Arturo O’Farrill – p; Adam O’Farrill - tp; Rafi Malkiel – tb, euphonium; Alejandro Aviles – fl, sax; Travis Reuter – g; Rodriguez Platiau – b; Zack O’Farrill – dr; Vince Cherico, Carlos Maldonado, Victor Pablo Garcia Gaetan - perc; Alison Deane – p (tk14);)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация: Jazzist Club https://jazzist.club/arturo-ofarrill-the-afro-latin-jazz-ensemble-dreaming-in-lions/


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз


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