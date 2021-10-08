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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Allison Miller / Jane Ira Bloom - Tues Days

08.10.2021

Allison Miller / Jane Ira Bloom - Tues Days
Любой знающий и любящий джаз человек, увидев на обложке альбома имя Джейн Айры Блум, должен немедленно приступать к прослушиванию, потирая руки от предстоящего удовольствия. Оно гарантировано: не зря из года в год американская Ассоциация джазовых журналистов называет ее лучшей сопрано-саксофонисткой года или, изредка, включает в состав номинантов в этой категории. В любом случае, это выдающийся музыкант, чье мастерство не вызывает сомнений. А в представляемом альбоме мы видим на обложке еще одно весьма интересное имя: Эллисон Миллер. Эта барабанщица, ученица Ленни Уайта, имеет на своем счету уже немало альбомов под своим именем и еще больше коллабораций с музыкантами самых разных стилистик – от Марти Эрлиха до Д-ра Лонни Смита. Участвовала Эллисон и в нашумевшем женском джазовом проекте Artemis.

Пять вторников подряд в марте-апреле 2021 года Эллисон и Джейн Айра записывали свои импровизационные дуэты сопрано-саксофона и ударных. При этом каждая исполнительница работала в своей домашней студии (обе они живут сегодня в Нью-Йорке) – эпидемиологическая обстановка не располагала к прямым контактам. Дуэт импровизировал просто для души, не думая о последующих релизах. Блум и Миллер чувствовали себя, играя друг с другом, удивительно комфортно. Джейн Айра сравнила даже работу с Эллисон с танцем, когда забываешь обо всем и словно возносишься над землей. Оценив результаты, они решили все же поделиться ими с публикой – так родился увидевший свет в середине сентября альбом, который партнеры назвали очень просто: «Вторники».

Четыре пьесы из этой программы сочинила Джейн Айра Блум, остальные семь – плод совместной импровизации. То, как здорово чувствуют друг друга участницы дуэта, вы поймете уже по стартовой титульной композиции: ударные дышат энергией, а сопрано-саксофон вдохновенно прокладывает русла для ее преобразования в сложные ритмические рисунки. В следующей пьесе Technicolor уже ударные начинают захватывающий диалог, в котором исполнительницы солируют по очереди. Самая длинная композиция в программе, The Wild Frontier, - это настоящее путешествие по местам довольно опасным, как явствует из названия и из экспрессивной игры Эллисон и Джейн Айры. В Light Years Away все строится на контрапункте между лиричной игрой саксофонистки и бодрым, требовательным ритмом, задаваемым барабанщицей. И так до конца альбома: в каждой пьесе своя изюминка, а вместе они составляют прекрасный образец свободного, без всяких ограничений, искусства импровизации, которым обе исполнительницы прекрасно владеют. Браво, Эллисон и Джейн Айра!

© & (p) 2021 Outline Records

11 tks / 57 mins

(Allison Miller - dr, perc; Jane Ira Bloom – ss;)

Линк предоставила Amanda Bloom

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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