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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Acute Inflections - 400

23.05.2021

Acute Inflections - 400
Четыре года назад на наших страницах освещался дебютный EP симпатичного нью-йоркского дуэта Acute Inflections под названием The Brave. Acute Inflections – это вокалистка Эласия Дуглас и басист Садики Пьер. В The Brave они представили программу из семи композиций не джазовых авторов (преимущественно из сферы поп-музыки) в джазовой интерпретации – и весьма талантливой. Новый, уже четвертый по счету, альбом дуэта подчинен в принципе той же концепции, но Эласия и Садики на сей раз пошли куда дальше.

Теперь это большой полноценный альбом-трибьют еще одному совсем неджазовому музыканту. Кому? Думаю, лицо на обложке альбома 400 узнаваемо ничуть не меньше, чем лица, скажем, Джона Леннона или Элвиса Пресли. Да, это самый великий исполнитель рэгги, создатель растаманианства и самый известный представитель Ямайки Боб Марли. 11 мая 2021 года исполняется сорок лет со дня смерти этого музыканта. Именно к этой дате Acute Inflections приурочили выпуск своей новой работы.

Необычное название альбома объясняется довольно просто. Послание любви, единства и свободы, содержавшееся в творчестве Боба Марли также актуально сегодня, как и при его жизни, и как 400 лет назад. И передать его Эласия и Садики решили, отобрав и аранжировав в джазовом духе семнадцать композиций Боба, причем не только самых знаменитых, вроде Stir It Up, Redemption Song или I Shot The Sheriff, но и достаточно редко звучащих типа Natural Mystic или High Tide Or Low Tide. В некоторых случаях узнаваемый ритм рэгги в интерпретациях сохранен, в других – песни Марли изменились до неузнаваемости. Эмоциональная манера пения Дуглас, ее гибкий голос в сочетании с прекрасно аккомпанирующими певице линиями контрабаса Пьера очень убедительны. Не знаю, как воспринял бы такую интерпретацию своей музыки сам Боб Марли или нынешние растаманы, но вот любителям джаза 400 имеет все шансы понравиться.



© 2021 Acute Inflections

19 tks / 65 mins

(Elasea Douglas – voc; Sadiki Pierre – b;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
рэггей, современный джаз

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