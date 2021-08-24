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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Asaf Sirkis - Solar Flash

24.08.2021

Asaf Sirkis - Solar Flash
Еще один мощный альбом с логотипом MoonJune Records, вышедший из знаменитой уже каталонской студии La Casamurada. На сей раз это авторский альбом прекрасного израильско-британского барабанщика и композитора Асафа Сиркиса. Основной материал записывало трио, где вместе с Сиркисом работали английский клавишник и пианист Гэри Хасбэнд, чье имя не нуждается в дополнительных представлениях, и шотландский басист Кевин Глазгоу. Кроме того, в ряде треков участвовали старые партнеры Сиркиса – польская вокалистка Сильвия Бялаш и англо-американский гитарист Марк Уингфилд.

Восемь композиций Асафа, составивших программу этого проекта, я условно разделил бы на три группы. Одна – это яркие музыкальные полотна в духе музыки фьюжн с виртуозной игрой клавишных Хасбэнда и насыщенной драйвом работой Сиркиса и Глазгоу. Лучший пример здесь – стартовая Kinship, где в коде подключается еще и голос Бялаш. Другая группа пьес – это этакий психоделический прог-рок с космическим уклоном, представленный прежде всего титульной композицией Solar Flash и музыкальным спектаклем For Eric. И, наконец, третья группа (не скрою, моя любимая) – это «Польская сюита» в трех частях. Здесь вы услышите совсем иного Сиркиса – тонкого и романтичного лирика. Даже его соло на ударных во второй части сюиты проникнуто этим лиризмом – и если вы не верите, что на барабанах можно играть лирично, послушайте и убедитесь сами. В двух первых частях сюиты украшением являются вокализы Сильвии Бялаш в сопровождении пересевшего за акустический инструмент Хасбэнда, а в третьей человеческий голос уступает место столь же одухотворенному звучанию гитары Уингфилда.

Чтобы мои восторги по поводу Solar Flash не выглядели преувеличением, предоставлю слово патриарху прог-рока, легендарному Роберту Уайетту, основателю Soft Machine: «Дарования Асафа мне известны уже много лет, вполне достаточно, чтобы утверждать, что, как я понимаю, для него нет НИЧЕГО невозможного, если рн ставит перед собой какую-то задачу. Конечно, на этом новаторском альбоме его навыки работы с инструментом продолжают расширяться, но что действительно меня трогает, так это его неземные, захватывающие композиции, которые влекут солистов на неизведанные территории, деликатно направляя их, но предоставляя при этом полную свободу самовыражения удобным для них способом. Так что, это замечательная запись, дающая, несмотря на ярко индивидуальные голоса, ощущение единого живого организма. Идеальное сочетание!»



© & (p) 2021 MoonJune Records

8 tks / 50 mins

(Asaf Sirkis – dr; Gary Husband – ac. p, keyb; Kevin Glasgow - 6 string el. bass g; with Sylwia Bialas – voc (tks 1,4,5); Mark Wingfield – el. g (tks 3,5,8);)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Израиль, Польша
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн

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