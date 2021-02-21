Dave Tucker, Pat Thomas, Thurston Moore, Mark Sanders - Educated Guess Vol. 1
21.02.2021
4 марта 2020 года гитарист Дэйв Такер пригласил в лондонский клуб Cafe Oto трех своих коллег – пианиста и клавишника Пата Томаса, гитариста Тарстона Мура и ударника Марка Сандерса, высказав «обоснованное предположение» (Educated Guess), что совместная импровизация может принести весьма любопытные результаты.
Надо сказать, основания для этого у Такера были. Уроженец Манчестера, он начинал в 70-е годы с панк-рока, но затем, уже в Лондоне, эволюционировал в направлении авангарда и, переиграв со многими звездами британского фри-джаза и импровизационной музыки, стал весьма заметной фигурой на британской авангардной сцене. То же самое можно сказать и про Томаса с Сандерсом, ну, а американец Тарстон Мур, также игравший когда-то панк, а затем получивший известность в группе Sonic Youth, в свое время был признан журналом Rolling Stone одним из лучших гитаристов мира (34-е место).
Предположения Такера оправдались, а выражение Educated Guess стало названием этого проекта и записанного им в тот вечер альбома, причем многозначительное Vol. 1 говорит, что совместные импровизации музыкантов могут получить продолжение. Пока же в альбом вошли две большие композиции под названием The New Normal: часть первая на шестнадцать с лишним минут и вторая на двадцать минут.
Разумеется, это музыка очень «не для всех». Коктейль из нойза, электроники и аритмичных, но экспрессивных пассажей Сандерса на ударных для многих может оказаться слишком крепким. Но вот поклонники экспериментальной музыки наверняка по достоинству оценят его вкус и аромат. Во всяком случае, авангардный лейбл из Бруклина 577 Records эту запись оценил и в начале апреля альбом Educated Guess Vol. 1 увидит свет с его логотипом.
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