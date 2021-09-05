Dave Zinno’s Unisphere - Fetish

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Dave Zinno’s Unisphere - Fetish

05.09.2021

Dave Zinno’s Unisphere - Fetish
Басист, композитор, педагог и бэнд-лидер Дэйв Цинно уже не первый год входит в ростер музыкантов, сотрудничающих с лейблом Whaling City Sound, и наши читатели не раз встречали это имя в обзорах его релизов на сайте. Два года назад публиковался у нас и обзор предыдущего альбома ансамбля Dave Zinno’s Unisphere под названием Stories Told (2019). А вслед за 2019-м, как известно, пришел год, отмеченный знаком пандемии COVID-19….

…Мне кажется, впору уже вводить специальное понятие: «пост-ковидый джаз». У тысяч музыкантов во время локдауна, лишенных возможности выступать перед публикой, запертых в своих домах, осталась только одна возможность: сочинять музыку и надеятся, что тучи когда-нибудь развеются. Кое-кто ухитрялся еще давать сетевые концерты, но основная масса работала дома, на перспективу. И в 2021 году появилось множество альбомов, записанных на основе этих материалов, альбомов, в музыке которых почти физически ощущается радость исполнителей от воможности новых встреч, пока хотя бы в студии. Fetish – из их числа.

Когда в ноябре 2020 года Цинно и музыканты его коллектива собрались в студии, каждый принес накопленный им материал. Его набралось на целых 16 пьес. В итоге для записи альбома была отобрана программа из 12 треков. В записи альбома участвовали все музыканты, игравшие на Stories Told, плюс к ним присоединился старый партнер Цинно, известный по выступлениям с Эсперанцей Сполдинг аргентинский клавишник Лео Дженовезе, а также, в качестве гостя, еще один, в дополнение к Рафаэлю Барате, бразилец – тромбонист Рафаэль Роча. В альбоме звучат композиции и аранжировки Рэя, Такера, Дженовезе, Блума и, конечно же, самого Дэйва Цинно - Fetish, So Close So Far,Nile. Музыка ансамбля, по-прежнему в основном хард-боповая по стилистике, дышит энергией, радостью общения музыкантов друг с другом и, конечно же, никуда не исчезнувшим мастерством. Альбом был записан за две сессии, по шесть часов каждая. Как говорит сам Дэйв, «Этот проект – кульминация года без живой музыки. В этой записи – вся энергия и эмоции, скопившиеся и не находившие выхода столь долгое время. Надеюсь, люди почувствуют, что мы ощущали, слздавая этот альбом». Цинно может не беспокоиться – это действительно слышно в музыке Fetish.



© & (p) 2021 Whaling City Sound

12 tks / 78 mins

(Dave Zinno – b; Mike Tucker – ts; Eric "Benny" Bloom – tp, flg; Tim Ray – p; Leo Genovеse – keyb; Rafael Barata – dr, perc; with Rafael Rocha – tb;)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Бразилия, США
музыкальный стиль
хард-боп

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Albaluna - Heptad

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Португалия
  • музыкальный стиль: ориентальная музыка
«Португальская world-music-группа с почти чисто рокерской программой, посвящённой музыкальному влиянию Великого Шёлкового Пути» - именно этот краткий комментарий Юрия Льноградского подвиг меня познакомиться с португальской группой Albaluna ...
подробнее
07.05.2021

Alex Conde - Descarga for Bud

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Испания, США
  • музыкальный стиль: боп, Латинский джаз
Даже и не знаю, кто в образе Дон Кихота собирается на обложке атаковать концертный рояль: автор альбома Descarga for Bud испанский пианист Алекс Конде или герой его альбома? А герой – личность более, чем известная. Это легендарный джазовый ...
подробнее
22.04.2021

Alex Lefaivre Quartet - Naufrages

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: фьюжн
Алекс Лефевр и музыканты его квартета живут и работают в Монреале, во франкоязычной части Канады. Композитор, бас-гитарист и педагог Алекс Лефевр – заметная фигура местной джазовой сцены. Ансамбль Parc X Trio, одним из основателей которого ...
подробнее
14.08.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com