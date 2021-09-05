Dave Zinno’s Unisphere - Fetish

Басист, композитор, педагог и бэнд-лидер Дэйв Цинно уже не первый год входит в ростер музыкантов, сотрудничающих с лейблом Whaling City Sound, и наши читатели не раз встречали это имя в обзорах его релизов на сайте. Два года назад публиковался у нас и обзор предыдущего альбома ансамбля Dave Zinno’s Unisphere под названием Stories Told (2019). А вслед за 2019-м, как известно, пришел год, отмеченный знаком пандемии COVID-19….
…Мне кажется, впору уже вводить специальное понятие: «пост-ковидый джаз». У тысяч музыкантов во время локдауна, лишенных возможности выступать перед публикой, запертых в своих домах, осталась только одна возможность: сочинять музыку и надеятся, что тучи когда-нибудь развеются. Кое-кто ухитрялся еще давать сетевые концерты, но основная масса работала дома, на перспективу. И в 2021 году появилось множество альбомов, записанных на основе этих материалов, альбомов, в музыке которых почти физически ощущается радость исполнителей от воможности новых встреч, пока хотя бы в студии. Fetish – из их числа.
Когда в ноябре 2020 года Цинно и музыканты его коллектива собрались в студии, каждый принес накопленный им материал. Его набралось на целых 16 пьес. В итоге для записи альбома была отобрана программа из 12 треков. В записи альбома участвовали все музыканты, игравшие на Stories Told, плюс к ним присоединился старый партнер Цинно, известный по выступлениям с Эсперанцей Сполдинг аргентинский клавишник Лео Дженовезе, а также, в качестве гостя, еще один, в дополнение к Рафаэлю Барате, бразилец – тромбонист Рафаэль Роча. В альбоме звучат композиции и аранжировки Рэя, Такера, Дженовезе, Блума и, конечно же, самого Дэйва Цинно - Fetish, So Close So Far,Nile. Музыка ансамбля, по-прежнему в основном хард-боповая по стилистике, дышит энергией, радостью общения музыкантов друг с другом и, конечно же, никуда не исчезнувшим мастерством. Альбом был записан за две сессии, по шесть часов каждая. Как говорит сам Дэйв, «Этот проект – кульминация года без живой музыки. В этой записи – вся энергия и эмоции, скопившиеся и не находившие выхода столь долгое время. Надеюсь, люди почувствуют, что мы ощущали, слздавая этот альбом». Цинно может не беспокоиться – это действительно слышно в музыке Fetish.
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