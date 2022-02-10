Harold Mabern - Mabern Plays Coltrane

Этот альбом изначально был обречен на повышенный интерес, благодаря именам, которые значатся на его обложке. Саксофонист и композитор Джон Колтрейн (1926-1967) – одна из икон джаза. Более того, в джазовом иконостасе последних лет сорока, на мой взгляд, это – самая крупная икона, затмевающая все прочие, включая Сачмо, Дюка, Птицу и Черного Мага – я имею ввиду, как беспрецедентное влияние на умы уже которого поколения джазовых музыкантов, так и количество альбомов-трибьютов. Пианист и композитор Хэролд Мэйберн (1936-2019) – талантливый и глубокий музыкант, но фигура, конечно, другого масштаба. Тут действует иной фактор. Как это ни цинично звучит, он умер сравнительно недавно, что сразу обеспечивает всплеск интереса слушателей к творчеству перешедшего в мир иной. Я специально просмотрел динамику продвижения альбома Mabern Plays Coltrane в чартах JazzWeek, отслеживающих популярность джазовых альбомов у американских радиослушателей. В начале декабря 2021 года он стоял на 65 месте, уже 20 декабря Mabern Plays Coltrane стал девятым, и с тех пор, за исключением одной недели, продолжает находиться в топ-10 списка популярности. Но независимо от этих внешних факторов, альбом действительно очень хороший.
Хэролда Мэйберна трудно назвать истовым колтрейнистом. Для этого уроженец Мемфиса и последователь Финеаса Ньюборна и Ахмада Джамала слишком любил блюз и соул-джаз. Но хард-бопер Мэйберн относился к Колтрейну, как и почти любой джазмен, с огромным уважением, несомненно, не избежал его влияния и с удовольствием играл его музыку. Начиная с 2011 года, когда нью-йоркский клуб Smoke впервые организовал фестиваль памяти Колтрейна, Мэйберн неизменно в нем участвовал. С 2013 года все свои альбомы Мэйберн записывал на клубном лейбле Smoke Sessions Records. В 2018 году, как и годом раньше, в рамках все того же колтрейновского фестиваля Мэйберн три недели подряд был «домашним» артистом (Artist-in-Residence) клуба. Записанные тогда выступления стали материалом для трех альбомов Хэролда. Первый, TheIronMan, был издан в том же году и запечатлил Мэйберна с квартетом, в котором играли тенор-саксофонист Эрик Александер (его ученик и частый партнер), басист Джон Уэббер и знакомый уже нашим читателям ударник Джо Фэрнсуорт. Второй альбом, Mabern Plays Mabern, где Мэйберн играл уже в формате секстета, с добавлением альт-саксофониста Винсента Херринга и тромбониста Стива Дэвиса, был выпущен в 2020 году. Ровно этот же состав играет на альбоме Mabern Plays Coltrane, собранном из записей трех финальных концертов ансамблей Мэйберна в Smoke в том году и изданном ближе к концу 2021 года. Этот альбом стал одной из последних прижизненных записей Хэролда Мэйберна.
Треков в нем не так много, всего семь, но по продолжительности звучания, как обычно в концертных записях, смаковать эту музыку можно обстоятельно и со вкусом. Мне кажется уместным перечислить всю программу альбома. Итак: Dahomey Dance, Blue Train, Impressions, Dear Lord, My Favorite Things, Naima, Straight Street. Я воспроизвел этот список не только, чтобы порадовать фанатов Трейна. Он ясно показывает, какой Трейн наиболее близок Хэролду Мэйберну. Почти все эти композиции – это ранний Колтрейн и Колтрейн классического модального периода: конец 50-х и начало 60-х годов. Лишь Dear Lord (1965) относится к позднему периоду творчества Колтрейна, когда духовные поиски Мастера привели его к экспрессивному авангарду и соответствующим партнерам. А своего любимого Трейна Мэйберн и его музыканты, каждый из которых – это имя в джазе, играют блестяще. Если говорить об игре самого Хэролда, то, на мой взгляд, самый сильный эпизод альбома – это его развернутое соло в Impressions, где мощно работают обе руки пианиста и во всем блеске проявляется его любимая техника игры блок-аккордами (block hords). Впрочем, «слабых» пьес тут просто нет. Ансамбль под руководством Мэйберна работает, как хорошо отлаженный механизм, все играют явно с настроением, а 82-хлетний Хэролд Мэйберн убедительно сметает все предрассудки относительно возрастных границ. Джону Колтрейну на небесах этот альбом должен понравиться. Думаю, не только ему.
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