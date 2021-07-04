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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Will Lyle - LA Source Codes

04.07.2021

Will Lyle - LA Source Codes
Уилл Лайл (р.1994) родился в Орендж Каунти, Калифорния и начал заниматься музыкой, что называется, «с младых ногтей». Уже в три года он начал обучаться игре на виолончели, потом были ударные, фортепьяно, гитара, перкуссионные инструменты. В 12 Лайл стал играть на бас-гитаре и, казалось, остановился на этом инструменте. Уилл решил стать музыкальным продюсером и поехал учиться в Беркли по этой специальности. Там-то и произошел переворот в его сознании. Услышав записи Скотта ЛаФаро и Пола Чемберса, он понял свое истинное призвание и стал по 12 часов в день заниматься на акустическом контрабасе. Сегодня он продолжает учебу в Манхэттенской школе музыки под руководством легендарного Рона Картера.

А еще Уилл поселился в Лос-Анджелесе, много работает с различными местными составами, ездил на гастроли в Японию с ансамблем ударника Билли Килсона, а теперь представляет свой дебютный альбом с «компьютерным» названием LA Source Codes. Программу альбома составили 12 треков. В основном это классические джазовые стандарты, но треть программы – собственные композиции Уилла Лайла. В разных пьесах в записи участвовали разные музыканты: и ветераны калифорнийского джаза, вроде пианиста Джона Майера или ударника Роя МакКарди, и ровесники Лайла, молодые таланливые джазмены. Формат записей также варьировался от дуэта до квартета.

Если говорить о собственных сочинениях Лайла, то в них явно просматривается его интерес к латинскому джазу. Открывающая альбом «бразильская» пьеса Forasteira – очаровательный образчик синтеза модального джаза с босса-новой. Не менее интересна и композиция La Cumbia de MacArthur Park, где Уилл играет популярную в Центральной Америке тему танца кумбия в знак своей симпатии к выходцам из этого региона, живущим в районе МакАртур Парк. Стандарты – основа повседневного репертуара Лайла, так что тонкости этой музыки он прекрасно чувствует. Моим личным фаворитом стало его дуэтное исполнение с гитаристом Жаком Лесюре композиции It Ain’t Necessarily So. А достоинства альбома в целом хорошо оценил известный критик Скотт Янов: «В LA Source Codes Уилл Лайл не только играет классные соло, но и вдохновляет своих партнеров стимулирующим их фантазию аккомпанементом».



© 2021 Will Lyle

12 tks / 59 mins

(Will Lyle – b; Bob Sheppard – ts; Marvin "Smitty" Smith – dr; Mahesh Balasooriya - p (tks1, 4, 8, 10); Jon Mayer – p (tks3,5); Roy McCurdy- dr (tks 3,5,9); Adam Hersh – p; Anthony Fung - dr (tks2,6,7,12); Mikan Zlatkovich - p (tk 9); Nikki Campbell - conga (tk7); Jacques Lesure – g (tk11);)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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