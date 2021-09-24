Takatsuki Trio Quartett feat. Silke Eberhard - At Kühlspot

Для начала представим участников этого проекта.
Японская пианистка Риеко Окуда начинала с классической музыки, потом отправилась в США изучать джаз. Там она работала с рядом известных мастеров мэйнстрима (Минцер, Фаддис и др.), но потом заинтересовалась фри-джазом. Это увлечение привело ее в Европу, где она, вдобавок заинтересовалась электронной музыкой. Риеко поселилась в Берлине и стала активным участником различных фестивалей и коллабораций. Шведский басист финского происхождения Антти Виртаранта также учился в Штатах, также уехал затем в Европу и также поселился в Берлине. Его основные увлечения – это фри-джаз и импровизационная музыка. Наконец, немецкий гитарист и исполнитель на сямисене Джошуа Вейцель также увлекается импровизационной музыкой. Вместе Риеко, Антти и Джошуа организовали Takatsuki Trio Quartett. Такацуки – это название небольшого города в Японии, расположенного между двумя мегаполисами Киото и Осакой, а вот понятие «трио квартет» связано с тем, что музыканты на всех своих выступлениях приглашают дополнить их на сцене кем-то еще, превращаясь, таким образом, из трио в квартет.
В августе 2020 года Takatsuki Trio Quartett месяц выступало в берлинском клубе Kühlspot. В один из дней их партнером стала саксофонистка Силке Эберхард. Запись их совместного выступления и стала первым для всех четверых релизом на авангардном нью-йоркском лейбле 577 Records. Силке – очень разносторонний музыкант в сфере фри-джаза и импровизационной музыки. Она известна своими проектами Potsa Lotsa, посвященными музыке ее кумира Эрика Дольфи, Silke Eberhard Trio, выступлениями со звездами авангарда из Европы и США и концертами на всех континентах. Буквально за несколько дней до выступления с Takatsuki Trio Quartett она получила престижную премию Jazzpreis Berlin.
Почти сорокаминутная запись – это непрерывный поток бескомпромиссной атональной импровизации на четыре инструментальных голоса, в которой поклонник авангардной музыки услышит немало интересного в хитросплетениях звучаний альт-саксофона, фортепьяно, контрабаса и гитары (заметим, что Takatsuki Trio Quartett работает без ударника). Новоджазовый минимализм – эту музыку можно определить и таким образом. Но дело не в определениях, а в живом интенсивном звучании, где энергия исполнителей ощутима даже в записи.
© & (p) 2021 577 Records
1 tk / 39 mins
(Silke Eberhard – as; Rieko Okuda – p, voice; Antti Virtaranta – b; Joshua Weitzel – g, shamisen;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН