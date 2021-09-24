Takatsuki Trio Quartett feat. Silke Eberhard - At Kühlspot

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Takatsuki Trio Quartett feat. Silke Eberhard - At Kühlspot

24.09.2021

Takatsuki Trio Quartett feat. Silke Eberhard - At Kühlspot
Для начала представим участников этого проекта.

Японская пианистка Риеко Окуда начинала с классической музыки, потом отправилась в США изучать джаз. Там она работала с рядом известных мастеров мэйнстрима (Минцер, Фаддис и др.), но потом заинтересовалась фри-джазом. Это увлечение привело ее в Европу, где она, вдобавок заинтересовалась электронной музыкой. Риеко поселилась в Берлине и стала активным участником различных фестивалей и коллабораций. Шведский басист финского происхождения Антти Виртаранта также учился в Штатах, также уехал затем в Европу и также поселился в Берлине. Его основные увлечения – это фри-джаз и импровизационная музыка. Наконец, немецкий гитарист и исполнитель на сямисене Джошуа Вейцель также увлекается импровизационной музыкой. Вместе Риеко, Антти и Джошуа организовали Takatsuki Trio Quartett. Такацуки – это название небольшого города в Японии, расположенного между двумя мегаполисами Киото и Осакой, а вот понятие «трио квартет» связано с тем, что музыканты на всех своих выступлениях приглашают дополнить их на сцене кем-то еще, превращаясь, таким образом, из трио в квартет.

В августе 2020 года Takatsuki Trio Quartett месяц выступало в берлинском клубе Kühlspot. В один из дней их партнером стала саксофонистка Силке Эберхард. Запись их совместного выступления и стала первым для всех четверых релизом на авангардном нью-йоркском лейбле 577 Records. Силке – очень разносторонний музыкант в сфере фри-джаза и импровизационной музыки. Она известна своими проектами Potsa Lotsa, посвященными музыке ее кумира Эрика Дольфи, Silke Eberhard Trio, выступлениями со звездами авангарда из Европы и США и концертами на всех континентах. Буквально за несколько дней до выступления с Takatsuki Trio Quartett она получила престижную премию Jazzpreis Berlin.

Почти сорокаминутная запись – это непрерывный поток бескомпромиссной атональной импровизации на четыре инструментальных голоса, в которой поклонник авангардной музыки услышит немало интересного в хитросплетениях звучаний альт-саксофона, фортепьяно, контрабаса и гитары (заметим, что Takatsuki Trio Quartett работает без ударника). Новоджазовый минимализм – эту музыку можно определить и таким образом. Но дело не в определениях, а в живом интенсивном звучании, где энергия исполнителей ощутима даже в записи.

© & (p) 2021 577 Records

1 tk / 39 mins

(Silke Eberhard – as; Rieko Okuda – p, voice; Antti Virtaranta – b; Joshua Weitzel – g, shamisen;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Швеция, Япония
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Ali Bello & The Sweet Wire Band - Inheritance

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венесуэла, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Если вы думаете, что скрипка – это не тот инструмент, который олицетворяет латинский джаз, то альбом Inheritance от Али Белло и его The Sweet Wire Band поможет вам изменить это мнение. Уже более двадцати лет венесуэльский скрипач Али Белло ...
подробнее
04.05.2021

Altoizm - Altoizm

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Настоящий парад альт-саксофонов устроили трое музыкантов из Чикаго в своем проекте, который так и называется – Altoizm. Из всех троих на нашем сайте до сих пор был представлен только Грег Уорд, как в качестве лидера, так и сайдмена. А вот ...
подробнее
09.07.2021

Alyssa Allgood - What Tomorrow Brings

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Продолжательница боповых традиций в вокальном джазе – так американская пресса характеризует Элишу Олгуд. Она черпает вдохновение у таких певиц, как Дайна Вашингтон, Кармен МакРей, Билли Холидей, Эбби Линкольн. Особенно тепло о ней пишут в ...
подробнее
02.03.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com