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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Irina Zubareva - Bridges To Rio

07.03.2022

Irina Zubareva - Bridges To Rio
«Мосты в Рио» - так называется концертный альбом джазовой певицы Ирины Зубаревой, записанный в 2019 году и изданный лейблом Zoho Music летом 2021 года. На самом деле в связи с этим релизом можно говорить о целой системе гигантских по протяженности виртуальных мостов, связывающих три города нашей планеты: российский Санкт-Петербург, американский Нью-Йорк и бразильский Рио-де-Жанейро. В Санкт-Петербурге Ирина родилась, здесь она получила солидное академическое образование, здесь увлеклась джазом, выступала с такими коллективами, как Jazz StandArt и Silk Stockings Jazz, отсюда выезжала в гастрольные туры по ряду стран Европы, работала на круизных судах. Любовь к бразильской музыке тоже началась еще на берегах Невы: Ирина создала группу One Band Samba, с которой с успехом выступала на разных городских сценах.

В 2013 году Ирина Зубарева переехала в США и в настоящее время живет и работает в Нью-Йорке. Здесь она выступает в таких престижных клубах, как Iridium и Zinc bar, сотрудничает с одним из лучших джазовых харперов мира (и, кстати, тоже большим поклонником бразильской музыки) Хендриком Меркенсом, выступает в дуэте с земляком и приятелем еще по петербургским временам, хорошо знакомым читателям нашего сайта пианистом Мишей Цыгановым, с другими известными мастерами.

Концерт, ставший основой для альбома Bridges To Rio, Зубарева дала в сопровождении классического джазового фортепьянного трио, где место за фортепьяно занял ее давний партнер Миша Цыганов, а ритм-группу составили два бразильских музыканта: басист Итайгуара Брандау и ударник Порчинью. Таким русско-бразильским квартетом на американской земле Ирина и ее коллеги удивили своих зрителей (и, думаю, слушателей этого альбома) весьма необычной программой.

Название альбома начинает себя оправдывать уже с первого трека: Samba Little Samba / Show de Bola от Хендрика Меркенса. Искрящаяся позитивной энергией музыка, пронизанная истинно бразильской ритмикой. Чувствуется, что дух этой музыки очень близок Ирине, уроженка северного и чуть чопорного города, она поет свободно и раскованно, как истая кариока (так именуют себя жители Рио). Не менее впечатляюще звучит ее вокал и в других «бразильских» треках - Triste, Brigas Nunca Mais, Enredo de Meu Samba. При этом ни на секунду не забываешь, что это не просто латина, а именно латинский джаз. Этому, конечно, способствуют и партнеры, но и сама Зубарева и безупречным интонированием, и отличной техникой скэт-вокала (в Copacabana, Triste, Brigas Nunca Mais) показывает высокое мастерство именно джазовой вокалистки, как в темповых, так и в более лиричных номерах, например, Como Se Fosse.

Другая часть программы может показаться неожиданной. Я, конечно, помню, что Цыганов часто помещает в своих альбомах постбоповые джазовые интерпретации русских народных песен, но Ирина практически треть программы составила из аранжированных в духе латинского джаза популярных советских эстрадных песен (вроде Lesnoy Olen) и песен из не менее популярных советских фильмов (например, U Prirody Net Plohoy Pogody). Поет она здесь, естественно, по-русски (а всего использует в этом альбоме три языка, еще английский и португальский), но бразильский «соус» придает этим знакомым отечественному слушателю «блюдам» весьма экзотический привкус. В отдельных треках мне показалось, что Ирина жертвует в своих версиях этих песен, особенно из рязановских фильмов, глубиной содержания, но зато придает им безупречно джазовый облик, как сказал бы шахматист «выигрыш темпа при жертве качества (не в музыкальном, а именно в шахматном смысле слова)». И если безукоризненная работа Цыганова в этих треках меня не удивила, то оба бразильских музыканта показали себя в непривычном для них материале настоящими профессионалами. «Мосты в Рио» получились, и прогулка по ним может оказаться весьма приятной и в Штатах, и в Бразилии, и в России.



© & (p) Zoho Music 2021

14 tks / 62 mins

(Irina Zubareva – voc; Misha Tsiganov – p; Itaiguara Brandao – b; Portinho – dr;)

Линк предоставила Irina Zubareva

Леонид АУСКЕРН

P.S. Небольшое уточнение от Ирины пришло после публикации этого текста. Родной город певицы - все же не Питер, а Вятка (в советские годы - Киров), а в Санкт-Петербурге она жила с 19 лет.


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Россия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз


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