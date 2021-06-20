Shawn Maxwell - Expectation & Experience

За творчеством талантливого композитора и мультинструменталиста из Чикаго Шона Максвелла наш сайт следит давно, с самого первого его альбома Originals (2005). Практически всегда, в любых работах, Шон исполняет в разных форматах свою оригинальную музыку. Не стал исключением и его новый альбом Expectation & Experience, где сам он играет на альт и сопрано-саксофонах, а также на кларнете. При этом лишь в одной пьесе Empty Stage Максвелл играет соло, а в остальных композициях с ним записывалось, ни много ни мало, 29 (!) исполнителей. Понятно, что в каждой пьесе форматы и инструментарий менялись, от дуэта до квартета, но – каждый из этих 29-ти не работал с Максвеллом непосредственно, а записывал свою партию отдельно, чаще всего у себя дома.
Да, Expectation & Experience – еще один из многих проектов, порожденных пандемическими органичениями. Надо сказать, для многих творческих личностей вынужденное пребывание дома обернулось новыми творческими замыслами и идеями. Шон Максвелл – не исключение. Для него Expectation & Experience, альбом с ярким живописным полотном Льюиса Ахенбаха на обложке, стал своеобразным музыкальным дневником, летописью событий тяжелого 2020 года, которые он отразил в своей музыке. Конечно, много пьес посвящено здесь пандемии и ее последствиям - Feeling Remote, The Show Can’t Go On, Lockdown, The New Abnormal, уже упомянутая Empty Stage – все они связаны с теми или иными аспектами изменений в нашей жизни, связанных с пандемией, особенно больно ударившей по тем, чья профессия связана с выступлениями перед публикой. Но Максвелла волнует не только это: его композиции посвящены и убийству полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда, и возникшему в этой связи движению Black Lives Matter – я имею ввиду пьесы Breathe и No Peace Without Justice, и климатическим проблемам (A Change of Climate), и потерям друзей (J.C. Jones, Quiet House) и другим проблемам. А название альбома по первой и финишной пьесе несет определенный философский смысл: Expectation – это, конечно, новогодние надежды, а Experience – горький опыт 2020-го…
Как это для него характерно, Максвелл предпочитает небольшие по объему композиции. Говоря языком литературы, он мастер рассказа, а не большого романа, скорее Чехов, чем Толстой. Именно поэтому пьес в альбоме так много – целых 17. И для каждой из них Шон находит свои краски (тут уже напрашиваются аналогии с живописью) – инструментальные или человеческие (в No Peace Without Justice) голоса. Музыкант прекрасно владеет всеми приемами современного джаза, ему, пожалуй, ближе мэйнстрим, но порой Максвелл обращается также к языку фри-джаза (например, в дуэте саксофонов с Алексом Бельтраном в The Great Divide). Разносторонность, креативность, умение сжато выразить свою музыкальную мысль – фирменные черты творческого почерка Шона Максвелла, не поблекшие и в его новой работе.
(Shawn Maxwell – as, ss, cl; Stephen Lynerd – vibe (tk1); Marielle de Rocca Serra – vi (tk 2); Michael Barton – b (tk 2); Phil Beale – dr (tk 2); Collin Clauson – keyb (tk 3);Tim Seisser – b (tk3); Zvonimir Tot – g, virtual strings arrangement (tk 4); Marc Piane – b (tk 4); Lucas Gillan – dr (tk 4); Alex Beltran – ts (tk 5); Kalyan Pathak – table, dr (tk 6); Brenda Earle Stokes – p (tk 7); Paul Abella – cajon, tambourine (tk 8); Howard Levy – harmonica (tk 9); Steven Hashimoto – b (tk 9); Greg Essig – dr (tk 9); Mark Nelson – programming, keyb (tk 10); John Stafford, Keri Johnsrud – voice (tk 11); Craig Elliot – g (tk 11); Ernie Adams – dr (tk 12); Chad McCullough – tp (tk 14); William Kurk – keyb (tk 14); Tom Sharpe – dr (tk 14); Gina DeGregorio – marimba (tk 15); Matt Nelson – keyb (tk 16); Jeremiah Hunt – b (tk 16); Greg Artry – dr (tk 16); Stacy McMichael – b (tk 17);)
Линк предоставлен August Forte, NoVo Management and Publicity Ben Scholz, Scholz Productions
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