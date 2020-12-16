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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Joseph Herbst Sextet - This Is Our Environment

16.12.2020

Joseph Herbst Sextet - This Is Our Environment
Уже одно название альбома позволяет предположить, что дело тут не только в музыке. И это действительно так. Композитор и саксофонист из Северной Каролины, выпускник Мичиганского университета, Джозеф Хербст самым главным в своей жизни считает активную борьбу за охрану окружающей среды, причем это понятие он трактует чрезвычайно широко. И музыка для него – лишь средство, для того, чтобы донести свои взгляды, свою боль до как можно большего числа людей. В полной мере это проявилось в его дебютном альбоме This Is Our Environment, записанном секстетом Джозефа с привлечением большой группы гостей.

Семь композиций из четырнадцати – это просто речь, звучащая на том или ином музыкальном фоне, сочиненном Джозефом. Он задал четырем разным людям один и тот же вопрос: «Что для вас охрана окружающей среды?» и положил на музыку их ответы. Другая половина альбома – это джазовые пьесы, исполненные секстетом Хербста, часто с подключением вокалистки Обри Джонсон, но опять-таки связанные с разными аспектами все той же проблемы. Solastalgia рассказывает о грустной судьбе крохотного тихоокеанского островного государства Науру, вся жизнь которого была построена на добыче фосфатов, практически уничтожившей естественную природу острова. Is this my fault? рассказывает о проблемах людей, вынужденных жить в местах с сильно загрязненной водой. У Iron Eyes более оптимистичный сюжет: тут речь идет об индейцах сиу добившихся от федерального правительства отказа от прокладки нефтепровода через их территорию. Заключительная композиция Visions of Freedom проводит мысль о том, что никто не может чувствовать себя свободным индивидуально, пока не свободны все жители нашей планеты.

Эти экологические и социальные вопросы Хербст поднимает, исполняя близкий к мэйнстриму, весьма качественный джаз, где, как правило, солируют сам Хербст и второй духовик секстета, трубач Ивен Тейлор во взаимодейсвии с ритм-группой и, в первую очередь, пианистом Лютером Эллисоном. Альбом необычен своей тематикой, но и сам по себе джаз секстета Хербста вызывает своим качеством не меньшее уважение, чем взгляды его лидера.

© & (p) 2021 Outside In Music

14 tks / 61 mins

(Joseph Herbst- as,ss; Evan Taylor – tp, flg; Luther S. Allison – p, Rhodes; Zach McKinney – dr; Peter Martin – g; Liany Mateo – b; with Aubrey Johnson – voc (tks 1,3,5,7,9,12); Dasan Ahanu (tk 2), Cynthia 'THiA' Sharpe (tk 4), Yexandra 'Yex' Diaz (tks 6,8), RaShad Eas (tks 10, 12, 13) – spoken word;)

Линк предоставил Simeon Davis

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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