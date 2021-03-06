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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Lorne Lofsky - This Song Is New

06.03.2021

Lorne Lofsky - This Song Is New
Канадский гитарист Лорн Лофски и по возрасту (он родился в 1954 году), и по опыту относится к ветеранам джаза своей страны. Уроженец Торонто, он стал известен широкой публике, когда сам Оскар Питерсон продюсировал в 1980 году его первый альбом. Впоследствии Лорн в середине 90-х годов много гастролировал в составе ансамбля Питерсона. В 2000 году он принмал участие в записи альбома Live at the Renaissance II Чета Бейкера. Да и с многими другими звездами первой величины из США он также работал: Диззи Гиллеспи, Рэй Браун, Джои ДеФранческо, Дэйв Холланд, Кларк Терри…

А вот собственных альбомов у него не так много. Лофски более увлечен живой концертной работой в качестве гитариста и прподавательской деятельностью – он работает в ведущих университетах Торонто. Собственную музыку он сочиняет редко. Наверное, и поэтому последний его альбом появился более двадцати лет назад. Так что, This Song Is New с пятью собственными композициями и двумя каверами – явление редкое. Для его записи Лорн выбрал формат квартета и пригласил музыкантов, которых он давно знает: скажем, с саксофонистом Кирком МакДональдом он много сотрудничает еще с начала 80-х.

С первых минут звучания стартовой композиции Майлса Дэвиса и Виктора Фельдмана Seven Steps вы отдадите должное мягкой, «пианистичной» манере игры Лорна Лофски и поймете, что этот музыкант привержен стилистике мэйнстрима. Собственную композицию Live from the Apollo, в названии которой Лорн отдает должное первым шагам Армстронга по Луне и вспоминает известный клуб в Гарлеме, он построил на основе известной пьесы Колтрейна Giant Steps. В другой пьесе с «говорящим» названием Evans from Lennie, он вспоминает не только выдающихся джазовых пианистов, но и саксофониста Ли Коница. А заканчивается альбом легкой босса-новой Бенни Гольсона Stable Mates, где Лорн излагает свой взгляд на бразильский джаз. О своей новой работе Лорн рассуждает прямо-таки эпично: «Это джазовая запись. Это инстинктивная музыка. Это не поп-музыка, где продюсер тратит шесть месяцев, добиваясь нужных вибраций от ударных, а басист записывает свою партию отдельно. Все последние 46 лет моей жизни отданы именно джазу. И я не перестану в нем работать до своего последнего дыхания». Что тут скажешь? Браво, Лорн!

© & (p) 2021 Modica Music

7 tks / 43 mins

( Lorne Lofsky – g; Kirk MacDonald – sax; Kieran Overs – b; Barry Romberg – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим

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