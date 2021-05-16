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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Ilugdin Trio - My Story

16.05.2021

Ilugdin Trio - My Story
Дмитрий Илугдин (р.1977) – один из самых ярких представителей поколения сорокалетних в российском джазе. Счастливый возраст! Уже есть имя, есть общепризнанное мастерство, накоплен богатый опыт – тут и учеба в классе Игоря Бриля, и многолетнее сотрудничество с Алексеем Козловым (и в рамках «Арсенала», и в других проектах), и собственные работы с Vision Of Sound и Ilugdin Trio, неизменно находившие очень теплый отклик и в прессе, и у слушателей. А впереди – наверняка новые планы, мечты, идеи. Но пока, новым проектом своего трио Дмитрий, похоже, решил получше разобраться в самом себе и рассказать об этом слушателям. Автобиография? В каком-то смысле, но, естественно, музыкальная.

Как пишет сам Илугдин в коротких liner notes к альбому My Story, «Когда меня просят рассказать о себе, мне всегда проще сделать это музыкой, чем словами. Каждая пьеса на этом альбоме – небольшое повествование. О внутреннем состоянии, чувстве, настроении, ощущении, мировоззрении, надежде, воспоминании..» Каждой из шести пьес Дмитрий посвящает в тех же liner notes несколько строк – своего рода «ключ» для слушателя, помогающий глубже понять и идею автора, и его музыку. Если есть понятие «исповедальная проза», то тут впору говорить об исповедальной музыке. Альбом-размышление, альбом, видимо, очень важный для автора. Тут нет и тени заигрывания со слушателем или любования собственными техническими возможностями. Почти все пьесы решены в невысоком темпе, за одним исключением: во второй части композиции «Для чего?» музыка приобретает почти танцевальный ритм с нарастанием динамики, почти физически ощущаемую легкость и дух некоего озорства – что ж, как говорится, ничто человеческое…, Илугдин изредка бывает и таким. В целом же My Story выдержан в духе «новоджазовой» эстетики, но близок и к музыке академической, правда, отнюдь не радикального толка.

В данном составе трио Илугдина существует с 2015 года, а с ударником Петром Ившиным Дмитрий играет с еще более ранних времен. Партнеры сделали все, чтобы альбом получился. Достаточно много сольных моментов получает здесь контрабас, порой вступает Виктор Шестак и в интересные диалоги с фортепьяно. Особенно отмечу в этом плане композицию «Прирученное одиночество», которая для меня стала вершиной альбома, который и сам по себе заслуживает самых добрых слов. Предположу, что My Story получит не меньше лестных отзывов, чем предыдущие работы Ilugdin Trio.

И, как говорят англичане, last but not least: альбом стал первым релизом нового московского джазового лейбла Jazzist. Начало очень качественное! Остается пожелать Jazzist не менее интересных пополнений каталога.

© & (p) 2021 Jazzist

6 tks / 44 mins

(Dmitry Ilugdin – p; Petr Ivshin – dr; Victor Shestak – b;)

Линк предоставил Александр Аношин, Jazzist

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
современный джаз

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