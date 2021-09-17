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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Carlos Barbosa-Lima / Johannes Tonio Kreusch - Manisero

17.09.2021

Carlos Barbosa-Lima / Johannes Tonio Kreusch - Manisero
Если попытаться кратко описать, что ждет слушателя под обложкой альбома Manisero, то это можно сделать так: встреча двух разных музыкальных традиций, фольклорной и академической, в акустическом гитарном дуэте двух больших мастеров. И хотя у каждой из бразильских, мексиканских и аргентинских пьес, составивших программу альбома, есть автор, фольклорная основа этой музыки несомненна.

Карлос Барбоса-Лима – опытнейший бразильский гитарист, композитор и аранжировщик. По его собственным подсчетам он записал более 70 альбомов и опубликовал более тысячи аранжировок и транскрипций для гитары. В равной степени его привлекают и классическая музыка, и самбы с босса-новами. В последние годы Карлос сотрудничает с лейблом Zoho Music, выпустившим уже десять его альбомов. Zoho Music издал и Manisero, первый альбом, который Барбоса-Лима записывал в Германии, в Мюнхене. Впервые в записи его партнером стал Йоханнес Тонио Кройш, хотя на концертах они играли вместе не раз. Выпускник зальцбургского Mozarteum и нью-йоркского Juilliard, Кройш «всеяден», как и его партнер по записи: он играет, как академическую, так и импровизационную музыку, работал он, к примеру, с Маркусом Штокгаузеном, Гиорой Фейдманом и со своим братом, джазовым пианистом Корнелиусом Клаудио Кройшем, принявшим участие и в записи четырех треков на Manisero.

Практически весь репертуар альбома – южноамериканский. Но здесь есть и популярные мелодии, некоторые из которых сочинены еще в конце XIX века, например, Cielito Lindo, сочиненная мексиканцем Квириньо Мендосой-и-Кортесом в 1882 году, или Rosa, которую юный тогда бразилец Пиксингинью написал в 1917-м, и произведения известных академических композиторов: аргентинца Альбберто Джинастеры и бразильца Эйтора Вила-Лобоса. Ну, и конечно же, дуэт гитар не смог обойтись без произведений классиков бразильской босса-новы – Луиса Бонфа и Антонио Карлоса Жобима. Чистый, прозрачный звук двух классических испанских гитар, слияние и расхождение их голосов, тончайшие ритмические нюансы – в игре немецко-бразильского дуэта есть все, что может доставить подлинное удовольствие любителям гитарной музыки с латиноамериканским уклоном.

© & (p) 2021 Zoho Music

13 tks / 46 mins

(Carlos Barbosa-Lima, Johannes Tonio Kreusch – g; Cornelius Claudio Kreusch – p (tks 1, 2, 5, 13);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Германия
музыкальный стиль
академическая музыка


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