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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Tomás Cabado - Para las esporas

03.08.2021

Tomás Cabado - Para las esporas
Первый для нашего сайта релиз от молодого независимого лейбла из Аргентины Isla Desierta Discos и первая встреча с гитаристом и композитором из Буэнос-Айреса Томасом Кабадо (р.1993). Этот музыкант изучал композицию в Национальном университете искусств, а тонкости игры на гитаре в Консерватории им. Мануэля Де Фалья. Первый альбом Кабадо появился в 2019 году. Музыкант сотрудничает со многими столичными джазовыми исполнителями, гастролировал в ряде стран Европы и в США, записал три альбома в Германии, Англии и США. Это, так сказать, сухие биографические подробности. А вот в мир музыкальных идей Томаса помогает попасть его новая работа Para las esporas.

Кабадо делал этот проект в традиционном формате – квартет, но совершенно необычный по составу. Томас полностью отказался от ритм-группы: никаких контрабасов и ударных! В его квартете наряду с гитарой звучат только духовые: труба, альт-саксофон и тромбон. Такой инструментарий сразу отдаляет музыку квартета от типичного свингового джаза с его характерной ритмической основой и, наоборот, сближает с камерной музыкой академического толка. Para las esporas получился очень стильным: практически все композиции выдержаны в строгой, несколько возвышенной и даже торжественной атмосфере. Мне показалось, что от пьесы к пьесе меняется солирующий духовой инструмент, ведущий основную партию вместе с гитарой лидера. Так, в Bagunza на авансцену выведен характерный, низкий голос тромбона, в Preludio desmesurado бал правит саксофон, а в титульной пьесе Para las esporas, на мой вкус, самой красивой в альбоме, дуэт гитары и трубы «держит» всю эту композицию. В последних двух пьесах к инструментальным голосам добавляется голос человеческий, голос вокалистки Хуаны Сальес. При этом, если в Música lejana это просто еще одна звуковая краска, то в финальной Vértigo, единственном кавере альбома, есть текст, который и поет Хуана.

Альбом, на мой вкус, получился весьма интересным и неожиданным. Камерный современный джаз может быть и таким – Томас Кабадо убедительно это демонстрирует.

© & (p) 2021 Isla Desierta Discos

7 tks / 29 mins

(Tomás Cabado – g; Jeanette Nenezian – tp; Cecilia Dottore – as; Manuel Calvo – tb; Juana Sallies – voc (tks 6,7);)

Линк предоставил Juan Saidón, Isla Desierta Discos

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
современный джаз

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