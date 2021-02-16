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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Transglobal Underground and our European Friends - A Gathering of Strangers 2021

16.02.2021

Transglobal Underground and our European Friends - A Gathering of Strangers 2021
В 2010 году британская группа Transglobal Underground, удачно сочетающая в своем творчестве электронику, фолк и world music, получив грант от Евросоюза, выпустила получивший широкую известность альбом U.N.I.T.E. (Urban Native Integrated Traditions of Europe). Тим Уилэн и Хамид Манту поездили по Европе, посетив Болгарию, Румынию, Чехию, Венгрию, Ирландию, Данию, Польшу и Англию. Десять треков альбома стали отчетом об этой «творческой командировке». Основной идеей проекта было единство, не знающее границ – как раз в духе идей Евросоюза.

В 2021 году этот альбом переиздан уже, как A Gathering of Strangers 2021, а в качестве его создателей теперь значатся «Transglobal Underground и наши европейские друзья». Четыре трека из десяти при этом были подвергнуты ре-миксингу. Песни здесь исполняются на самых разных языках: болгарском, венгерском, чешском, польском, английском. Инструментарий чрезвычайно широк: от колесной лиры и кавала до скрипок и электроники. Звучат болгарские народные песни (Hey You Shepherd от фольклорного Perunika Trio ), жесткая электроника (Hudci) и старинные английские баллады (великолепная Van Diemans Land в исполнении ирландца Мартина Фьюри и сенегальца Бурама Баджи). Остальная часть программы – в том же духе.

Как говорит один из инициаторов проекта Тим Уилэн, «Намерение состояло в том, чтобы понять, что эти песни могут сказать нам сегодня об иммиграции, эмиграции и меняющихся, так полностью и не определенных континентальных границах сегодня и завтра. Взгляд на неопределенное прошлое Европы, движущейся к столь же неопределенному будущему».

Очевидно, будущее и современные технологии должны символизировать электронные звучания, ну а фолк – это, сами, понимаете, истоки. В музыке альбома они уживаются не просто мирно, но даже и органично – не зря в 2010 году альбом ждал успех. Очень хотелось бы, чтобы так случалось и в жизни…

© & (p) 2021 Mule 20

10 tks / 47 mins

(Nóri Kovács, Perunika Trio, Jim Moray, Eugenia Georgieva, Stuart Staples, Yanka Rupkina, Martin Furey, Bourama Badji, Village Kollektiv, Autopsia, Achtar – lead voc;)

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Болгария, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Польша, Сенегал, Чехия

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