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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Miles Donahue - Just Passing Thru

06.01.2021

Miles Donahue - Just Passing Thru
Авторитетный журнал Jazz Times как-то назвал Майлса Донахью одним из наиболее тщательно скрываемых секретов. И слушая его последний альбом Just Passing Thru, убеждаешься, что этот джазовый ветеран заслуживает куда большего признания и известности. 76-летний мультиинструменталист (он играет на саксофонах, трубе и, реже, на клавишных), композитор, а также джазовый педагог, уроженец Новой Англии, начал активно развивать свою джазовую карьеру только с конца 80-х годов прошлого века. Он много записывался на небольших европейских джазовых лейблах, издавал альбомы на собственном лейбле, а с 2017 года, альбомом The Bug начал сотрудничество с известным независимым лейблом Нила Вайса Whaling City Sound. Just Passing Thru – его второй альбом под этим логотипом.

Программу Just Passing Thru составили девять композиций Донахью (включая обработку известного хита Killing Me Softly), исполненных возглавляемым им акустико-электрическим квинтетом. Впрочем, в большей части треков квинтет трансформировался в секстет с добавлением одного из сильнейших современных джазовых гитаристов Майка Стерна, также постоянно сотрудничающего с Whaling City Sound. Говорить о стилистической однородности музыки Донахью сложно, поскольку он, как опытный пекарь, постоянно вкладывает в пост-боповое «тесто» разнообразные «изюминки» - то в виде бразильской самбы (Hear My Words), то блюза (Living Room Blues), то фанка (Railroaded). И особо надо отметить финальную пьесу Ireland. Здесь, отдавая дань уважения земле своих предков, Донахью превратил эту композицию в настоящий прог-роковый гимн – очень впечатляюще!

Сам Майлс в равной степени хорош и на саксофонах, и на трубе, а из его партнеров хочется отметить бас-гитариста Джо Сантерра и клавишника Алена Малле. Разумеется, Майк Стерн играет на уровне, соответствующем своему статусу (послушайте хотя бы композицию 7-4-65). Да и в целом альбом должен прийтись по вкусу многим ценителям джаза, которым имя Майлса Донахью наверняка запомнится.

© & (p) 2021 Whaling City Sound

9 tks / 47 mins

(Miles Donahue – as, ts, ss, tp, keyb; Joe Santerre – el.b; Larry Finn – dr; Ricardo Monzon – perc; Alain Mallet – keyb; with Mike Stern – g (tks 1-5,9);

Линк предоставлен Ginny Shea, Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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