David Larsen - The Mulligan Chronicles

Баритон-саксофонист Дэвид Ларсен, опытный музыкант, собравший дипломы нескольких университетов и сейчас получающий очередную степень в Университете штата Вашингтон, в своем очередном, далеко не первом альбоме, представил прекрасный трибьют своему знаменитому коллеге по инструменту. Джерри Маллиген (1927-1996) – кумир Ларсена. Его творчество он изучал и впитывал в себя его музыку долгие годы. Как говорит сам Дэвид, «В своих занятиях по изучению творчества Маллигена я посещал Библиотеку Конгресса и видел там сотни листов с собственноручно написанными Маллигеном нотными текстами, я брал интервью у бесчисленного множества музыкантов. Зубин Мета, Тед Розенталь и многие другие из тех, с кем я беседовал, соглашаются, что Джерри Маллиген был музыкальным гением.»
Ларсен считает Маллигена в первую очередь выдающимся композитором. В этой связи альбом «Хроники Маллигена» он составил из произведений Маллигена разных лет. «Маллиген писал для биг-бэндов, малых групп, для кино и для симфонических оркестров, так что отбор его лучших работ для этого альбома доставил мне огромное удовольствие», - говорит Дэвид Ларсен. В результате получилась программа, вобравшая, как ранние пьесы Джерри, вроде Walkin’ Shoes или Festive Minor, так и написанные незадолго до смерти музыканта Lonesome Boulevard и Rico Apollo.
Чтобы придать альбому как можно большую схожесть с работами своего кумира, Ларсен собрал ансамбль из музыкантов, работавших с ним. Тромбонист Дэйв Гленн участвовал в записи получившего Грэмми альбома Walk on Water (1981), очень много играл и записывался с Маллигеном известный пианист Билл Мейс. На позднем этапе карьеры Маллигена с ним сотрудничал басист Дин Джонсон, а ударник Рон Винсент входил в квартет Маллигена в 90-е годы. Наверное, было бы не совсем этично сравнивать звучание баритон-саксофона Ларсена и его выдающегося предшественника, но участие в записи бывших коллег Маллигена помогло придать записи атмосферу, максимально близкую его прижизненным записям. На меня наиболее сильное впечатление произвели балладного плана пьесы Etude for Franca и Lonesome Boulevard, а также унисонные партии баритон-сакса и тромбона в нескольких треках. В общем, хороший подарок всем поклонникам Маллигена, которые смогут оценить и игру самого Дэвида Ларсена и его квинтета.
музыкальный стиль: африканская музыка, ориентальная музыка
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