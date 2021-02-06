Nacho Szulga 5 - Entramados Homeostáticos

Первый в этом году джазовый привет из Аргентины. На сей раз Мэттью Голомбиски знакомит нас с альбомом Entramados Homeostáticos («Гомеостатическая путаница») квинтета, возглавляемого басистом и композитором Игнасио «Начо» Шульгой – судя по фамилии, у этого музыканта явно славянские корни. Начо Шульга родился в Буэнос-Айресе в 1990 году. Искусство игры на контрабасе оттачивал в Консерватории «Мануэль де Фалья». Свой первый альбом Vasa выпустил в 2018 году. Шульга выступал на многих джазовых фестивалях и работал со многими мастерами джаза у себя в стране, в том числе в секстете Камилы Неббия и трио Пии Эрнандес. Обе эти исполнительницы вместе с альт-саксофонистом Габриэлем Стерном и ударником Николасом дель Агиллой составили ансамбль Nacho Szulga 5, записавший второй для Начо авторский альбом.
Если в своем дебютном альбоме Шульга ориентировался на музыку для больших составов, то Entramados Homeostáticos – чисто камерный джаз. Восемь пьес альбома, обозначенных просто номерами, сделаны в стилистике, характерной для современного джаза. Голоса двух саксофонов, фортепьяно и ритм-группы находятся в постоянном движении и сложных взаимоотношениях друг с другом. Саксофоны то играют в унисон, то последовательно солируют, то вступают в диалог в фортепьяно. Не всегда мы слышим весь ансамбль. Скажем, в основе Cuatro – дуэт фортепьяно и человеческого голоса (гостевое выступление вокалистки Луны Феленбок), а в Seis контрабас взаимодействует с духовыми. Финальную же композицию Ocho Шульга играет соло, демонстрируя не только композиторскую креативность, но и высокое мастерство инструменталиста. В целом весьма симпатичный альбом. Если с Камилой Неббия наши читатели уже могли познакомиться по прошлогодним рецензиям, то в лице Начо Шульги и других его партнеров альбом откроет им новые интересные имена.
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