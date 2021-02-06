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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Nacho Szulga 5 - Entramados Homeostáticos

06.02.2021

Nacho Szulga 5 - Entramados Homeostáticos
Первый в этом году джазовый привет из Аргентины. На сей раз Мэттью Голомбиски знакомит нас с альбомом Entramados Homeostáticos («Гомеостатическая путаница») квинтета, возглавляемого басистом и композитором Игнасио «Начо» Шульгой – судя по фамилии, у этого музыканта явно славянские корни. Начо Шульга родился в Буэнос-Айресе в 1990 году. Искусство игры на контрабасе оттачивал в Консерватории «Мануэль де Фалья». Свой первый альбом Vasa выпустил в 2018 году. Шульга выступал на многих джазовых фестивалях и работал со многими мастерами джаза у себя в стране, в том числе в секстете Камилы Неббия и трио Пии Эрнандес. Обе эти исполнительницы вместе с альт-саксофонистом Габриэлем Стерном и ударником Николасом дель Агиллой составили ансамбль Nacho Szulga 5, записавший второй для Начо авторский альбом.

Если в своем дебютном альбоме Шульга ориентировался на музыку для больших составов, то Entramados Homeostáticos – чисто камерный джаз. Восемь пьес альбома, обозначенных просто номерами, сделаны в стилистике, характерной для современного джаза. Голоса двух саксофонов, фортепьяно и ритм-группы находятся в постоянном движении и сложных взаимоотношениях друг с другом. Саксофоны то играют в унисон, то последовательно солируют, то вступают в диалог в фортепьяно. Не всегда мы слышим весь ансамбль. Скажем, в основе Cuatro – дуэт фортепьяно и человеческого голоса (гостевое выступление вокалистки Луны Феленбок), а в Seis контрабас взаимодействует с духовыми. Финальную же композицию Ocho Шульга играет соло, демонстрируя не только композиторскую креативность, но и высокое мастерство инструменталиста. В целом весьма симпатичный альбом. Если с Камилой Неббия наши читатели уже могли познакомиться по прошлогодним рецензиям, то в лице Начо Шульги и других его партнеров альбом откроет им новые интересные имена.

© & (p) 2021 ears&eyes Records

8 tks / 52 mins

(Camila Nebbia – ts; Gabriel Stern – as; Pia Hernandez – p; Nacho Szulga – b; Nicolas del Aguila – dr; Luna Felenbok – voc (tk 4);)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
современный джаз

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