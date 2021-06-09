2B3 Trio - Jimi

Уже более полувека прошло со дня смерти Джими Хендрикса, а я так и не услышал электрического гитариста, который поразил бы меня сильнее, чем он. И когда встречаешься с альбомом-трибьютом любимому музыканту, то воспринимаешь это, как подарок, опасаясь в то же время, что он не оправдает твоих ожиданий. На сей раз трибьют создало трое весьма опытных музыкантов, также, как и я очарованных музыкой гения. Майк Эббот, Джефф Дженкинс и Майк Мэрлиер, объединившись в ансамбль 2B3 Trio, интерпретировали восемь пьес Хендрикса для органного трио. Шесть композиций было записано в Денвере в конце 2019 года, а локдаун привел к тому, что вновь они собрались в студии уже в сентябре 2020-го и окончили работу над альбомом, получившим короткое название Jimi.
Кто эти музыканты? Гитарист Эббот работал с Рэнди Брекером, Марией Шнайдер, Джеффом Хэмилтоном. В 2012 году он издал фундаментальный трудThe Guitar and Amp Sourcebook. На сегодня он выступает с собственным трио и раскрывает тонкости джаза студентам в Университете Денвера. Преподает и ударник Мэрлиер, в послужном списке которого совместная работа с Дэйвом Грузиным, Бенни Гольсоном, Ли Ритенауэром и так далее. Органист и пианист Длженкинс играл с Филом Вудсом, Фредди Хаббардом, Бобби Хатчерсоном, Кертисом Фуллером…список может быть продолжен. И он преподает в Университете Колорадо. Лаконичнее и точнее всех выразил отношение всех троих к этому проекту Мэрлиер: «Когда у тебя появляется шанс сыграть музыку, которую ты любишь с музыкантами, которых ты любишь… это самый благодатный случай. Именно он имеет место с этим бэндом».
Уже стартоваяPurple Haze словно выпустила на волю потрясающую энергетику оригинала под отличное звучание Хэммонд-органа. И в дальнейшем три профессора не подкачали. Manic Depression, Little Wing, Etched in Stone – замечательная работа гитариста, органиста и ударника. Я просто не решаюсь выделить в этом трио кого-то одного, хотя понимаю, что сложнее других пришлось Эбботу – угнаться за Хендриксом дело безнадежное, но Майк сыграл очень достойно. Главная же ценность альбома, на мой взгляд, - это сохранение духа мятежной музыки Джими. Все, кто почитает Хендрикса – смело слушайте этот альбом! Он выходит в начале августа.
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