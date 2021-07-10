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Abdelli - Songs of Exile
10.07.2021
Регулярно, но редко мы встречаемся с кабильским певцом и музыкантом Абделли (полное имя – Абдаррахман Абделли) – примерно раз в десятилетие. Но каждая такая встреча происходит на очень важных в его не слишком большой дискографии альбомах. New Moon (1995) был первым его альбомом на лейбле Питера Гэбриэла Real World, Among Brothers (2003) бельгийская газета Le Soir признала в том году лучшим альбомом world music, и вот теперь - Songs of Exile (2021) – первый альбом на ARC Music.
Альбом Songs of Exile во многом концептуален, это очень личная для Абделли работа. Представитель североафриканского народа берберов (кабилы – это горные берберы), он с юных лет знаком с понятием «изгнание». В самом раннем его детстве, проходившем во времена алжирской войны за независимость, семья скиталась, спасаясь от бомбардировок французской авиации. В независимом Алжире Абделли начал заниматься музыкой, но в молодой стране признавали исключительно арабский язык, и его пение на берберском оказалось не ко двору. Абделли отправился в Европу, полетел в Данию через Брюссель, но без объяснения причин Дания его не приняла, и Абделли остался в Брюсселе, в конечном счете, обретя здесь второй дом и возможность творить. Отсюда он уже несколько десятилетий путешествует с гастролями по всему миру и знакомит своих слушателей с культурой своего народа под звучание традиционных и современных инструментов.
Как обычно, и в этом проекте с Абделли работает множество музыкантов из разных стран – и европейцы, и североафриканцы, и латиноамериканцы, и даже представитель Армении – со своими народными инструментами. Удивительным образом эта странная смесь оказывается весьма органично соединенной в песнях Абделли. «Песни изгнания» - очень грустный по тематике (но не по музыке!) альбом. Ласточка на обложке прилетела из песни-притчи Ifireless (Swallows). Там речь идет о старике-эмигранте, подружившемся с ласточкой. Та ежегодно улетает на зиму на родину эмигранта и соглашается взять его с собой. Но в родной деревне все изменилось. Никто не узнает старика, и он не узнает никого… Меня поразила еще пронзительно-горькая песня Ayahviv rouh (Goodbye my Friend). Речь там идет о том, что хуже всего в старости потерять власть над собственным телом, зависеть от тех, кто должен за тобой ухаживать и смерть в этом случае – это избавление от моральных мук… Вот такие серьезные песни поет Абделли на музыку, хоть и ориентальную, но заметно отличающуюся от арабской.
© 2021, ARC Music
13 tks / 70 mins
(Abdelli Abderrahmane - voc, mandola, g, mandolin, banjo, el. g; Yassir Bousselam - cello, b; Said Mohamed Nadjid "Asfour" – nay; François Verdun – vi; Makrai Lamarti Abdelmadjid "Mdjidou" – vi; Luis Leiva Alquinta - bombo, kena, kenacho, cajon; Rachid Jazouli - darbuka, bendir, tar, tarija, karkabou, def, tombak, castanets; Julien Allard - alto cl, keyb, b; Augusto Régo – udu; Vardan Hovanissian - cl, duduk; Flavio Maciel De Souza - pandeiro, udu, rythm g; Roberto Lagos – charango; Laurent Moens - maracas, cajon, tres, bango, triangle, shaker, guiro, congas, caxixi, cuica, reco-reco, pandeiro, agogo, waza;)
Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Алжир,
Армения,
Бельгия,
Бразилия,
Марокко,
Тунис,
Чили
музыкальный стиль
ориентальная музыка
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