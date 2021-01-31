Fair Wind Pleases - The Wind of the Season

В январе текущего года вышел второй в дискографии и первый студийный альбом ансамбля Fair Wind Pleases, одного из проектов питерского композитора и клавишника Ивана Розмаинского. Первое, чисто внешнее впечатление: Иван явно неравнодушен к круговороту времен года в природе: название обоих альбомов группы включают понятие Season: первый назывался Beyond the Season и рецензию на него можно найти на сайте, а сейчас появился The Wind of the Season. Более того, вслед за-сами-знаете-кем, особенные чувства он питает к осени, недаром основу нового альбома составляет сюита в трех частях The Unpredictable Autumn («Непредсказуемая осень»). Но – оставим несерьезное внешнее и поговорим об этой работе уже без шуток.
Альбом невелик, как, впрочем, и его предшественник. В пол-часа музыки уложилось пять композиций: между частями вышеупомянутой сюиты разместились еще композиции 7 (возможно, запись удовлетворила музыкантов только с седьмой попытки?) и Waltz of Meek Lady
. Существенно изменился состав, а, соответственно, и саунд коллектива: к оставшемуся неизменным со времен первого альбома трио фортепьяно (на сей раз Иван оперировал цифровым фортепьяно) – бас-кларнет – кларнет присоединились ударные (Юрий Хомоненко) и гитара (Анатолий Никулин). На мой взгляд, особенно важно оказалось появление ударных. Практически во всех пьесах акцентированный ритм занял большое место в структуре композиций. Правда, нигде, может быть, за исключением пьесы 7 с ее почти фри-джазовой «стеной звука» (недавняя смерть Фила Спектора заставила вспомнить, судите сами, к месту ли, этот термин) ритм не превращал композиции в этакое «квази-болеро», становясь главным формообразующим элементом. Нет, по-прежнему, основные линии вели духовые, а фортепьянное интро в большинстве пьес задавало «направление движения». Waltz of Meek Lady
, на мой вкус, превратился в очень изящный рок-вальс, достойный куклы наследника Тутти из «Трех толстяков», а первые две части The Unpredictable Autumn опять вызвали в моем воображении этнические тени: в первом случае – нечто дальневосточное – Китай? Япония?, а во втором – связанное со славянским фольклором.
Понимаю, уважаемые читатели и потенциальные слушатели The Wind of the Season, что это только мои персональные впечатления. Что ж, фантазируйте сами: альбом дает широкое поле для игры вашего воображения – это чертовски увлекательное занятие, за которое надо поблагодарить создателей этой работы.
© 2021
5 tks / 30 mins
(Yury Khomonenko – dr, perc; Anatoly Nikulin – g; Leonid Perevalov – bass cl; Ivan Rozmainsky – digital p; AndRey Stefinoff – cl;)
Линк предоставил Иван Розмаинский
Леонид АУСКЕРН