John Redmon & The Thomas J. Dawson, Jr. iOrchestra - Honoring Louis Armstrong
10.10.2020
Вот уже и и появляются в редакционной почте релизы будущего, 2021 года. И первой ласточкой стал альбом Honoring Louis Armstrong, альбом в высшей степени необычный. В чем тут особенность? Начну издалека. Всем известно понятие «кавер-бэнд». Это ансамбль, исполняющий репертуар какого-то супер-известного коллектива, а зачастую копирующий и внешний вид его музыкантов. Джон Пол Редмон – это человек, воплощающий на сцене вид и пение Луиса Армстронга. В 1994 году тогда 18-летний Редмон основал лейбл Reaching Records, ориентировав его на записи «христианской музыки» - заметный сегмент музыкального рынка США. За последующие 26 лет он стал еще и певцлм, пианистом, композитором, аранжировщиком, реализовавшим на своем лейбле целый ряд проектов в записях и на сцене.
В 2017 году для своей новой программы The Broadmoor’s Golden Bee Редмон перевоплотился в Луиса Армстронга, имитируя внешний вид, мимику, жестикуляцию и, конечно голос Сачмо, и в этом виде исполнил его классический хит What a Wonderful World. Редмона ждал неожиданно громкий успех. Затем Редмон объединил свои усилия с опытнейшим Томасом Доусоном, опытным продюсером, многолетним музыкальным директором и клавишником группы Сommodores, для создания еще одной, более джазовой версии What a Wonderful World. Потом они вместе сняли музыкальный видеофильм, еще более удачный, и тогда задумали издать специальный альбом Honoring Louis Armstrong, предварив его специальным концертным туром с привлечением дополнительных артистов. Сам же альбом увидит свет 8 января 2021 года.
Доусон продюсировал этот проект, написал оркестровки всех треков и записал партии всех инструментов. В программе Honoring Louis Armstrong конечно же, нашлось место и What a Wonderful World, и Smile, и попурри .When the Saints, и даже гершвиновской Summertime (с женской партией от Линды Парл), и даже ленноновской Imagine. Что сказать? Да, Редмон очень точно имитирует вокал Армстронга (характерно, что играть за Армстронга на трубе никто не решился). При этом нигде Редмон не опускается до карикатуры: все сделано очень уважительно, но…копия всегда хуже оригинала. Идеально повторить гениального Сачмо просто невозможно. Другой вопрос, что такой трибьют может сподвигнуть многих послушать самого Армстронга…